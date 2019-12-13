Пт, 13.12.2019
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ФОТО ⟩ Гробовщики выпускают эротический календарь

ФОТО: Kalendarzlindner.pl

Польская компания Lindner, которая специализируется на производстве гробов, продолжает эксперименты с эротикой, пишет Rambler.ru.

Гробовщики презентовали новый эротический календарь на 2020 год.

В этом году фотографии будут черно-белыми и гораздо более сдержанными чем в прошлом. Снимки сделаны на природе на фоне гробов. Фотографии передают спокойствие и безмятежность.

Lindner пока опубликовали лишь несколько страниц будущего продукта. Кроме того, компания выложила видео со съемок в интернете.

Lindner выпускает ежегодные эротические календари с красотками в гробах с 2010 года.

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