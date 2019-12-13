«Оба красавцы»: Сергей Лазарев показал фото с подросшим сыном

Сегодня мелкий путешествует со мной по делам... встречи, саундчеки, концерты. Ему так все нравится, — рассказал певец. — Заскочили постричься, а теперь зашли перекусить.... Абсолютно взрослый и самостоятельный! Как же быстро растут дети...

- написал Сергей под фото.

Также артист напомнил поклонникам, что совсем скоро подрастет его дочь Аня, и тогда грядут новые совместные «вылазки и поездки».

Фото Лазарева с сыном собрало огромное количество лайков и восхищенных комментариев. В последних отметились не только поклонники, но и коллеги Сергея: Игорь Крутой, Екатерина Варнава, Лера Кудрявцева, Александр Ревва и другие. Кудрявцева написала: «Счастье», остальные ограничились подборкой восторженных эмодзи.

Ну а фанаты удивлены тому, как быстро растет сын Лазарева. «Какой Никита уже большой», — пишут фолловеры. Многие также отметили, что ребенок становится все больше похож на своего звездного отца.