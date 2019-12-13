«Оба красавцы»: Сергей Лазарев показал фото с подросшим сыном

Сергей Лазарев рассказал о том, как проводит время с сыном Никитой. Он выложил на своей странице в Instagram совместный снимок с мальчиком и порадовался, что тот стал совсем взрослым и самостоятельным, пишет Экспресс газета.
Сегодня мелкий путешествует со мной по делам... встречи, саундчеки, концерты. Ему так все нравится, — рассказал певец. — Заскочили постричься, а теперь зашли перекусить.... Абсолютно взрослый и самостоятельный! Как же быстро растут дети...
- написал Сергей под фото.
Также артист напомнил поклонникам, что совсем скоро подрастет его дочь Аня, и тогда грядут новые совместные «вылазки и поездки».
Фото Лазарева с сыном собрало огромное количество лайков и восхищенных комментариев. В последних отметились не только поклонники, но и коллеги Сергея: Игорь Крутой, Екатерина Варнава, Лера Кудрявцева, Александр Ревва и другие. Кудрявцева написала: «Счастье», остальные ограничились подборкой восторженных эмодзи.
Ну а фанаты удивлены тому, как быстро растет сын Лазарева. «Какой Никита уже большой», — пишут фолловеры. Многие также отметили, что ребенок становится все больше похож на своего звездного отца.
О том, что Сергей Лазарев стал отцом уже дважды, стало известно этой осенью. Дочь Анюта родилась еще год назад, но вплоть до конца сентября певец опровергал слухи об этом событии. И Никиту, и Анну артисту родила суррогатная мать.