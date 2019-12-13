фото и видео ⟩ Эдгар Гергель пошел в эстонский лес за елкой, но не смог удержаться, и устроил танцы с деревом

Сайт или приложение RMK поможет нам отыскать государственный лес и найти милое сердцу рождественское дерево. Ознакомьтесь с руководством и отправляйтесь в путь! Государственные леса обозначены темно-зеленым цветом на карте. Как правило, это именно старый лес, где растут высокие деревья. Ни в коем случае не рубите елку в заповедной зоне или на чьей-то частной территории! На карте RMK всё это отмечено. Также стоит учесть, что оплату за сруб дерева вы производите уже в лесу, когда нашли для себя подходящую ель.