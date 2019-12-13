фото и видео ⟩ Эдгар Гергель пошел в эстонский лес за елкой, но не смог удержаться, и устроил танцы с деревом

Журналист и ведущий Эдгар Гергель выбрал день для похода в лес за рождественской елочкой, ознакомился с условиями этой недорогой акции на сайте RMK, оделся теплее, с собой взял пилу, смартфон с заряженным Power Bank на любой экстренный случай и хорошее настроение.
Сайт или приложение RMK поможет нам отыскать государственный лес и найти милое сердцу рождественское дерево. Ознакомьтесь с руководством и отправляйтесь в путь! Государственные леса обозначены темно-зеленым цветом на карте. Как правило, это именно старый лес, где растут высокие деревья. Ни в коем случае не рубите елку в заповедной зоне или на чьей-то частной территории! На карте RMK всё это отмечено. Также стоит учесть, что оплату за сруб дерева вы производите уже в лесу, когда нашли для себя подходящую ель.
Теперь коротко о нашем приключении. Мы около получаса искали подходящее дерево в лесу. Очень важно понимать, что пилу и транспортировку дерева каждый человек организует самостоятельно. Помните, что половину ели спилить нельзя, можно спилить только целое дерево!
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RMK еще раз напоминает важные правила!
При поиске ели придерживайтесь, пожалуйста, следующих инструкций:
- Рождественскую ель можно срубить только там, где у нее нет возможности достичь возраста спелости: на обочинах дорог и канав, под линиями электропередач и в старом лесу;
- Рубка елей запрещена в местах молодых насаждений, то есть там, где они целенаправленно высажены человеком;
- Рубка рождественских елей запрещена на охранных территориях, которые обозначены соответствующими табличками.
Успехов в поиске ели и красивых праздников!