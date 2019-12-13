Ясновидящая рассказала, как не стать жертвой пятницы, 13-го

День, "когда 12 ведьм слетаются на шабаш, а 13-м у них сам Сатана", наводит ужас на суеверных многие столетия. По одной из версий, корни чёрного дня восходят к вкушению Адамом и Евой запретного плода, по другой — к казни членов Ордена тамплиеров в XIV веке. Ясновидящая Лиана поделилась мнением о том, в чём главный ужас пятницы, 13-го, и как от него спастись.

— Главный ужас пятницы, 13-го, — это страх перед ней. В магии есть такое понятие как "самоисполняющееся пророчество". Психологи назвали бы его самовнушением, а в народе бы сказали "сам себе накаркал". Дело в том, что страх — это не просто чувство, ощущение, это определённая энергия, которую мы излучаем. И она притягивает соответственные явления, события и живых существ, — объяснила она в беседе с МК.