слушай ⟩ Верка Сердючка представит Украину на «Евровидении» с новой зажигательной песней? Ее написали шведы!

В пятницу, 13-го, есть несколько минут радости для всех. На канале Верки Сердючки на Youtube появилась новая песня на английском языке, она выдалась настолько заводной, что может смело претендовать на участие и победу на песенном конкурсе «Евровидение».
Песня называется Make It Rain Champagne, написана она шведскими авторами и длится 2 минуты и 53 секунды, чисто евровизионный формат. Пока лишь несколько тысяч прослушиваний, но мы уверены, что это точно настоящий хит.
Сначала премьера состоялась в одном из концертных залов Украины, а теперь уже и в Сети. Предложение «Сделать дождь из шампанского» поклонники Сердючки оценили по достоинству.
Слушайте сами и оценивайте!