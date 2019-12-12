ВИДЕО ⟩ Молодая и красивая эстонская певица только вышла на большую сцену, но уже утопает в деньгах

Он нашел новую молодую, красивую и талантливую девушку, с кем вместе заниматься творчеством. Сама пара не в отношениях, по крайней мере, они так сказали в интервью каналу TV3. По словам новоиспеченной солистки коллектива, она зарабатывает много и зарплату получает раз в месяц. Красавица ни в чем не нуждается и не отказывает себе. Концерты у коллектива каждые выходные.