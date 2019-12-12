Чт, 12.12.2019
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СМОТРИ И КРАСНЕЙ ⟩ Оргазмирующий Томми Кэш показал, как он заканчивает работу над новой песней
Фото!

Tommy Cash õrritab uut lugu.

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist / @tommycashworld

Скандально известный эстонский рэпер Томми Кэш (28) вновь шокировал своих подписчиков. Кэш опубликовал на своих страницах в Instagram и Facebook короткое видео о том, как появляются на свет его песни.

Всемирно известный рэпер опубликовал в сети короткое видео о том, как он «добавляет последние штрихи» к своему произведению.

На странице Кэша в фейсбуке появилось такое же видео. Судя по описанию, новый хит будет называться «Help me to finish» (помоги мне закончить).

Я почти все, 

— подписал обе публикации в социальных сетях рэпер, придав таким образом этому видео двусмысленности.

Данное видео не пробыло на странице Facebook и тридцати минут. Так же видео исчезло и со страницы Томми в Instagram.

Томми Кэш трудиться над новой песней.

ФОТО: Скриншот Instagram / @tommycashworld

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