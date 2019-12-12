Чт, 12.12.2019
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Знай наших в лицо! Успешные эстонские предприниматели пируют на гламурном гала-вечере в Saku Suurhall

Сегодня в Таллинне проходит крупнейшая гала-вечеринка по случаю окончания 2019 года. Смотри галерею и узнай, кто прибыл на самый крупный и гламурный праздник в Saku Suurhall!

Уже шестой год подряд в Saku Suurhall устраивают гала-вечер для крупнейших эстонских предприятий. 

Всех празднующих ждет роскошный вечер с множеством артистов. Для гостей выступят ИнесКарл-Эрик Таукар с группой, The SwingersМикк СаарЮри ПоотсманнLittle Mess и многие другие.

Звездой сегодняшнего вечера станет Голливудский актер Роберт Дави, который выступит с одной из песен Синатры. 

Ведущими гала-вечера стали Отт Сепп и Эда-Инес Этти

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