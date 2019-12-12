ГАЛЕРЕЯ ⟩ Знай наших в лицо! Успешные эстонские предприниматели пируют на гламурном гала-вечере в Saku Suurhall

Сегодня в Таллинне проходит крупнейшая гала-вечеринка по случаю окончания 2019 года. Смотри галерею и узнай, кто прибыл на самый крупный и гламурный праздник в Saku Suurhall!
Уже шестой год подряд в Saku Suurhall устраивают гала-вечер для крупнейших эстонских предприятий.
Всех празднующих ждет роскошный вечер с множеством артистов. Для гостей выступят Инес, Карл-Эрик Таукар с группой, The Swingers, Микк Саар, Юри Поотсманн, Little Mess и многие другие.
Звездой сегодняшнего вечера станет Голливудский актер Роберт Дави, который выступит с одной из песен Синатры.
Ведущими гала-вечера стали Отт Сепп и Эда-Инес Этти.