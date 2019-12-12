Откровения Филиппа Киркорова о сексе шокировали журналистку

О своей сексуальной жизни певец рассказывать не любит, стараясь держать секс-похождения втайне от широкой публики. Впрочем, то, что творится в спальне его коллег, Филу весьма интересно. На днях, например, ему рассказали о предпочтениях Шнура. Тот заявил, что занимается интимом три раза в неделю.

Киркоров лидера «Ленинграда» похвалил:

— Это нормально, — улыбнулся Филипп. — Сколько раз у меня? Мне кажется, вы уже перегнули в вопросах. Вы меня перепутали с королями эпатажа. Если бы на моем месте стоял кто-нибудь другой, он бы ответил. А я человек скромный — как монах, рос в достаточном серьезном семействе. Мне это все неловко обсуждать с вами. Но поверьте: у меня все хорошо. Своей сексуальной жизнью я доволен. Я удовлетворяю свои потребности, как хочу. А хочу я очень много!

Одна из присутствующих журналисток едва ли не взвыла от восторга. Но такой темперамент Киркорова несколько испугал:

— Она опасная, посмотри на ее безумные глаза! — схватил Филипп под руку певицу Жасмин, которая стояла неподалеку. — Она извращенка! Ты кукусечка, а она БДСМ устраивает!

Жасмин рассмеялась, а Киркоров решил продемонстрировать свой секс-темперамент в действии: Фил высунул язык и попытался облизать певицу.

Жасмин едва не потеряла дар речи: такого активного Киркорова она, судя по всему, давно не видела.

— У меня мейкап, — взвизгнула артистка. — Не надо!

Но Киркорова было не остановить. Он признался, что считает: в постели нужно практиковать то, что нравится.