ПРОСТО БОМБА ⟩ Самая сексуальная модель мира разделась на красной дорожке, чтобы показать нецензурную надпись

Для выхода в свет модель выбрала откровенное платье от Herve Leger, обнажившее живот и плечо Эмили, на котором красовалась надпись:

ФОТО: Xavier Collin/image Press Agency/Xavier Collin/image Press Agency

На днях в СМИ прогремела новость о возможном урегулировании секс-скандала с Харви Вайнштейном мирным путем. Предполагают, что около 30 жертв его домогательств разделят 25 миллионов долларов, которые выплатят страховые компании обанкротившейся киностудии "The Weinstein Company". Такие новости уже получили реакцию голливудских звезд.

Американская модель и актриса не сдержала свое недовольство мирным соглашением, которое заключил продюсер-насильник со своими жертвами. Предполагают, что ему даже не придется признавать свою вину в суде. Эмили Ратаковски публично выразила свое отношение к такому решению надписью на собственном теле.

ФОТО: Xavier Collin/image Press Agency/Xavier Collin/image Press Agency

Соглашение, которое может позволить Харви Вайнштейну избежать наказания и признать его невиновным, звезда прокомментировала на страницах социальных сетей.

Сегодня Харви Вайнштейн и его обанкротившаяся киностудия договорились об урегулировании с десятками его возможных жертв на сумму в 25 миллионов долларов. По условиям соглашения от продюсера не требуют признавать вину или выплачивать за счет собственных средств любую сумму своим жертвам,