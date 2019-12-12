Чт, 12.12.2019
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Ученые выяснили, что дневной сон может быть смертельно опасен

Сон. Фото иллюстративное

ФОТО: Shutterstock

Дневной сон повышает вероятность развития инсульта. К такому выводу пришли учёные из Хуачжунского университета науки и технологии. Результаты их исследования опубликованы на сайте EurekAlert, пишет Лайф.

В исследовании принимали участие более 30 тысяч человек в среднем в возрасте 62 лет, которые никогда не переносили инсульт. За шесть лет наблюдений выяснилось, что у испытуемых, которые любят вздремнуть днём, на 85% выше вероятность развития заболевания.

Более того, учёные связали риск появления инсульта с продолжительностью сна. Так, респонденты, которые спят днём более 90 минут, переносили инсульт на 25% чаще остальных.

Специалисты также напомнили, что риск развития заболевания повышает курение, диабет и высокое давление.

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