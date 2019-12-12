Ученые выяснили, что дневной сон может быть смертельно опасен

В исследовании принимали участие более 30 тысяч человек в среднем в возрасте 62 лет, которые никогда не переносили инсульт. За шесть лет наблюдений выяснилось, что у испытуемых, которые любят вздремнуть днём, на 85% выше вероятность развития заболевания.