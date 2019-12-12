Трансгендер хочет сделать себе грудь на голове

Женщина-трансгендер Джолин Доусон захотела вставить в голову два грудных импланта, передает Mignews.com.ua.
Об этом девушка рассказала в реалити-шоу Botched. Анонс нового эпизода программы появился на YouTube-канале E! Entertainment. Доусон попросила хирургов вставить ей грудь в голову и сделать семь ринопластик, чтобы быть похожей на куклу из серии Bratz.
Страдающий от сексоголизма трансгендер ежедневно делает объемную укладку, чтобы походить на своего виртуального кумира. Как-то Доусон пришла в голову мысль, что можно вставить в голову грудные импланты и забыть про укладку.
Доктора проекта объяснили трансгендеру, что подобная операция станет для него смертельной. Также они призвали не ставить на себе опасные для жизни эксперименты.
За четыре года Доусон потратила на трансформацию около 200 тысяч австралийских долларов. Трансгендер перенес заместительную гормональную терапию и около 15 операций.