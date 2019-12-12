Трансгендер хочет сделать себе грудь на голове

Об этом девушка рассказала в реалити-шоу Botched. Анонс нового эпизода программы появился на YouTube-канале E! Entertainment. Доусон попросила хирургов вставить ей грудь в голову и сделать семь ринопластик, чтобы быть похожей на куклу из серии Bratz.

Страдающий от сексоголизма трансгендер ежедневно делает объемную укладку, чтобы походить на своего виртуального кумира. Как-то Доусон пришла в голову мысль, что можно вставить в голову грудные импланты и забыть про укладку.

Доктора проекта объяснили трансгендеру, что подобная операция станет для него смертельной. Также они призвали не ставить на себе опасные для жизни эксперименты.