ВИДЕО ⟩ Женщина ради мести неверному супругу разделась прямо на дороге

На обнародованном ролике показано, как женщина в куртке, но с голыми ногами встает на белый седан и гневно кричит на водителя автомобиля. Затем она переходит на багажник и пытается разбить его ботинками. На последних секундах записи полураздетая мстительница спрыгивает на дорогу и уходит, громко ругаясь.