ВИДЕО ⟩ Женщина ради мести неверному супругу разделась прямо на дороге

В американском городе Буффало, штат Нью-Йорк разгневанная женщина в коротких шортах пыталась отомстить неверному бойфренду, повредив его автомобиль. Видео, снятое очевидцем, опубликовало издание Daily Mail.
На обнародованном ролике показано, как женщина в куртке, но с голыми ногами встает на белый седан и гневно кричит на водителя автомобиля. Затем она переходит на багажник и пытается разбить его ботинками. На последних секундах записи полураздетая мстительница спрыгивает на дорогу и уходит, громко ругаясь.
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