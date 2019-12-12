Новая супруга Петросяна заявила, что не нуждается в жалости

Татьяна Брухунова, проделавшая путь от помощницы до супруги известного юмориста Евгения Петросяна, прокомментировала шумиху в СМИ по поводу свадьбы. Новоиспеченная жена комика заверила хейтеров, что у нее все хорошо.

На своей странице в Instagram Брухунова поблагодарила тех, кто поддержал ее в связи с новостью о бракосочетании. Ранее сообщалось, что свадьба состоялась в первых числах декабря и прошла в атмосфере строжайшей секретности.

Девушка посетовала, что в последние несколько дней на нее обрушился поток негатива, но в то же время отметила, что добросердечных и мыслящих людей оказалось больше, чем неадекватных фанатиков.

Жена юмориста подчеркнула, что является самостоятельным человеком, а не довеском к артисту Евгению Петросяну. «Меня не нужно жалеть! У меня все хорошо. Я существую в привычном ритме и ни на что не жалуюсь», — пишет Брухунова.

Отдельного внимания Татьяны удостоились представители СМИ. Она назвала их грязными стервятниками и подчеркнула, что никаких комментариев по поводу своей личной жизни давать не будет. «Вычеркните навсегда мой номер из своих анналов», – посоветовала Брухунова.