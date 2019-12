Новая супруга Петросяна заявила, что не нуждается в жалости

View this post on Instagram

Этим постом я хочу закрыть богадельную, которая организовалась здесь за последние 72 часа. Итак, по порядку. 1. Спасибо всем кто за эти часы травли в СМИ нашёл минутку и отозвался добрым словом, пожеланием, комментарием и поддержкой. Я вижу, что благоразумных, мыслящих, добросердечных людей гораздо больше, чем неадекватных фанатиков. 2. Меня не нужно жалеть! У меня все хорошо. Я существую в привычном ритме и ни на что не жалуюсь. Жизнь полна интересных и радостных событий, как и прежде. Ничего не изменилось! 3. Я самостоятельный человек. Не довесок к артисту Евгению Петросяну. В связи с чем прошу ВСЕХ вас никогда впредь здесь не заниматься болтологией на данную тему. 4. Instagram - это мой публичный фотоальбом. Здесь нет и не будет тех снимков, что я считаю личными. Родных , близких, друзей демонстрировать тут я буду ровно в той пропорции, что и раньше, то есть не более 1% от всех постов (во всяком случае на данный момент). 5. Прошу так же не обращаться ко мне за комментариями по тому или иному вопросу связанных с моей личной жизнью. Не считаю это возможным. Мне не за что ни перед кем оправдываться! Я вправе распоряжаться своим личным временем и пространством так, как сочту нужным без оглядки на «доброжелателей». 6. Многоуважаемые представители СМИ! Этот пункт для вас. Вычеркните навсегда мой номер из своих анналов. За минувшие трое суток все вы проявили себя (в очередной раз), как грязные стервятники. Тем самым лишний раз укрепив меня в мысли, что в России клевета безнаказанна. Раз представители масс-медиа за публичную ложь не перемещаются из уютного офиса за решетку, где должны нести наказание. Ещё раз благодарю всех вновь подписавшихся и тех, кто уже прожил со мной ни один год! Надеюсь, что вам со мной будет интересно (по прежнему)! С наступающим! 🎄 #татьянабрухунова