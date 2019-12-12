ВИДЕО! ⟩ Знаменитый эстонский дизайнер нижнего белья рассказала, что сейчас носят эстонские женщины

Эстонский дизайнер нижнего белья Крисс Сооник-Кяарманн отмечает десятилетие своего бренда. По такому случаю портал Elu24 решил узнать у Крисс, какое белье предпочитают эстонские женщины и какие комплекты должны обязательно быть у женщины, которая следит за трендами.
Сооник рассказала, что нового можно сделать после десяти лет работы бренда.
Конечно, всегда можно сделать что-то новое. Самое интересное, что именно неуплотненные бюстгальтеры прославили нас,
- сказала Крисс.
Мы начали продвигать идею, что треугольные бюстгальтеры - удобные, они прекрасно выполняют свои функцию и нет необходимости в дополнительной поддержке. А теперь, спустя десять лет, - это главный тренд нижнего белья. Если посмотреть на рынок нижнего белья сейчас - он полон именно неуплотненными бюстгальтерами. Раньше на пике был бренд Victoria's Secret, который выпускает, в основном, белье с поролоном, но сейчас у бренда не самое лучшее время.
- добавила она.
Дизайнер также рассказала, какое белье популярно среди эстонских женщин.
Я всегда говорила, что эстонские женщины очень смелые. Многие думают, что мы очень сдержанные, но это совсем не так. С бельем хочется экспериментировать, но кружево - это классика. Кружево подходит всем. Традиционное черное кружево всегда выглядит красиво и соблазнительно. Но эстонские женщины часто выбирают, например, розовый цвет или сочетание розового с черным.
По словам Крисс, она экспериментирует и с разными тканями.
У нас есть коллекции белья из бархата, трикотажа. Пробуем всего понемногу, чтобы найти самое лучшее.
Но что же обязательно должно быть в гардеробе любой эстонской женщины, которая следует трендам?
Судя по нахим коллекциям, могу сказать, что это, естественно, кружевное белье, а также топы и халаты с извображением крысльев. С годами мы стали производить не только нижнее белье.
Врачи советуют спать обнаженными. А в коллекции Крисс найдутся такие пеньюары, сон в которых будет равен сну в обнаженном виде?
Конечно, у нас всегда качественные ткани, которые так приятны к телу, что создается ощущение, будто ты и вовсе без одежды. Я тоже считаю, что спать нужно без одежды,
- добавила Крисс и подтвердила, что сама спит обнаженной.
Но до и после сна на тебе должно быть что-то надето и вот тут на помощь придем мы. Например, халаты, домашняя одежда или даже само белье могут быть первой вещью, который ты наденешь утром. В этом и заключается наша работа.
У Крисс подрастает маленький ребенок. Но каково это - совмещать работу и воспитание ребенка?
Конечно, это сложно. Но каждое утро я просыпаюсь и думаю, что я - супер-женщина и со всем справлюсь. Нужно быть реалистом. Не бывает такого, чтобы все делалось за один день. Нет, пусть я сделаю работу, допустим, за три дня, но в приоретете для меня ребенок. Я очень счастлива, что есть моя прекрасная команда, которая делает все вместе со мной. Одна я бы не справилась.
- сказала Сооник.
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