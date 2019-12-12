ВИДЕО! ⟩ Знаменитый эстонский дизайнер нижнего белья рассказала, что сейчас носят эстонские женщины

Конечно, это сложно. Но каждое утро я просыпаюсь и думаю, что я - супер-женщина и со всем справлюсь. Нужно быть реалистом. Не бывает такого, чтобы все делалось за один день. Нет, пусть я сделаю работу, допустим, за три дня, но в приоретете для меня ребенок. Я очень счастлива, что есть моя прекрасная команда, которая делает все вместе со мной. Одна я бы не справилась.