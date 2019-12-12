Дочь Анастасии Стоцкой стала копией Филиппа Киркороваы

Когда-то Анастасия Стоцкая записывала дуэты с Филиппом Киркоровым и выступала с ним на одной сцене в мюзикле «Чикаго». Артисты знакомы много лет, но их отношения никогда не выходили за пределы творческих и дружеских. Однако это не мешает поклонникам который год обсуждать внешнее сходство детей Анастасии и наследников Филиппа.

Недавно Стоцкая опубликовала фото двухлетней дочери Веры. «Моя красавица. Мое чудо, моя выдумщица, принцесса моя, как же ты нас смешишь и радуешь», — поделилась эмоциями счастливая мама.

Снимок малышки вызвал новые дискуссии, ведь, по мнению некоторых фанатов, девочка удивительно похожа на Филиппа Киркорова в детстве. «Как же она похожа на Киркорова»; «Очень красивая девочка, но она похожа на своих родителей, а не на Филиппа. С Киркоровым ничего общего»; «Удивительно красивая девочка! Жаль только, что с макияжем, но сходство с поп-королем очевидно», — делились мнениями фанаты Стоцкой.

Анастасия давно привыкла к тому, что внешность сына и дочки активно обсуждают. В одном из интервью она даже пошутила, что даже если сделает ДНК-тест, люди все равно будут считать отцом ее детей Киркорова.

«Людям хочется думать так. Такова психология человека. Мой муж похож на Филиппа, я похожа на Филиппа. Мой папа чем-то похож на Филиппа. Люди пишут под каждым фото с моими детьми: мол ДНК-тест не нужен, понятно, кто отец. Это не заканчивается. Когда я без настроения, могу написать, мол, да — дети Филиппа Киркорова» , — рассказала звезда в шоу Аллы Довлатовой.