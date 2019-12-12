Эротическое Рождество – как во время праздников вывести отношения на новый уровень

Рождественская пора – идеальное время для романтики, для приятных вечеров с любимым человеком в мерцающем свете камина и свечей. Иногда нам недостает именно капли озорства и фантазии для того, чтобы приподнять настроение и освежить свои чувства.
К счастью, у вас еще есть время, чтобы сделать грядущие праздники особенными. Прочитайте наш блог, в котором своими рекомендациями делятся хозяйка интернет-магазина интимных товаров Must Panter Инна Муст и создатели весьма провокационного и загадочного белья для эстонских женщин BonBon Lingerie.
Вы узнаете много интересного о различиях между мужчинами и женщинами, о сексуальности и, конечно, о красивом белье. Мы также раскроем вам одну хитрость, как намекнуть своей второй половинке о том, что хочется получить в подарок. Приятного прочтения!
Отношения и игрушки
Современные отношения зачастую сравнивают со сломанными игрушками – если раньше игрушки ремонтировались, то теперь они выбрасываются в помойку, а взамен покупаются новые. В действительности же именно игрушки могут освежить отношения. «Все исследования счастливых отношений указывают на то, что парам требуется разнообразие. Чем дольше вы находитесь в отношениях, тем сложнее это разнообразие найти», – делится Инна Муст. И добавляет: «Ножницы возникают из-за того, что женщине для достижения пика наслаждения требуется около 20 минут, а мужчине – в среднем 5,44 минуты. Исследование, проведенное компанией Durex, показало, что около 68% женщин, вообще не испытывают оргазма со своими партнерами».
И хотя интимные игрушки могли бы решить большую часть упомянутых проблем, Инна убеждена, что для эстонских мужчин эта тема пока еще табу. «Считается, что, если у женщины есть какие-то игрушки, это значит, что ей недостаточно одного мужчины. Но это неправда!». Инна вспоминает, что, когда она познакомилась со своим нынешним супругом, у нее дома был целый пакет игрушек, от которых ей захотелось избавиться, дабы сберечь чувства мужчины. «Я выбросила пакет в мусорный контейнер, а потом видела из окна, как одна бездомная женщина его взяла, заглянула внутрь и радостно зашагала прочь. Это был самый неловкий момент в моей жизни!».
Спустя какое-то время Инна призналась самой себе, что эти игрушки все же очень нравились ей, но, когда она решилась на приобретение новых, от ассортимента глаза разбежались. Так и родилась идея создать интернет-магазин, который мог бы направлять клиента к определенному товару, в котором он нуждается, и предлагать поддержку в виде научных аспектов. При выборе товара Инна делает ставки в первую очередь на качество – чтобы его гарантировать, она зачастую связывается непосредственно с производителями: «Лишь бы что в себя пихать все-таки не стоит. Интимная зона так чувствительна!».
Отношения и игры в сексуальном белье
Джордж Бернард Шоу как-то сказал: «Мы перестаем играть не потому, что взрослеем. Мы взрослеем потому, что перестаем играть». С отношениями дела обстоят так же – если мы забываем веселиться, отношения становятся серыми и постепенно скукоживаются, пока не испустят дух.
И здесь бельем и игрушками не ограничиться. Инна говорит, что часто идеи у женщин заканчиваются на том, чтобы надеть красивое белье. Она объясняет: «Сексуальное белье женщина покупает не для себя, а для того, чтобы внести в отношения разнообразие, заронить новую искру. Когда женщина в одном белье стоит перед мужчиной, она ждет, что на нее обратят внимание. Надев сексуальное белье, женщины, тем не менее, мыслят консервативно – они думают о ласках и массаже».
В их фантазиях именно мужчина должен сделать следующий шаг, но если его не последует, то это может породить в женщине чувство неполноценности и разочарование. Инна объясняет: «Многие женщины необоснованно испытывают неуверенность в собственном теле. Они нуждаются в комплиментах и напоминаниях о том, что женское тело всегда прекрасно, а красивое белье лишь подчеркивает это. Если женщина спрашивает у своего мужчины: «Дорогой, это белье мне подходит?», это говорит о том, что женщина нуждается в мужском признании».
И хотя белье – самое лучшее средство завести мужчину, парам необходимо взбадривать и свою фантазию. Для этого вместе с сексуальным бельем женщины покупают игральные карты, эротические игры для пар, повязки на глаза, наручники. Большой популярностью пользуется и Коробка для шалостей, наполненная различными любопытными вещицами. У мужчин прекрасно разыгрывается фантазия от открытых трусиков, стимуляторов для клитора и игрушек с пультом.
Следует помнить, что играть могут не только дети, просто игрушки и костюмы следует подбирать в соответствии с возрастом. Если вам нужна помощь в поиске идей, то ее вы найдете в статьях Must Panter.
Какое разнообразие выбрать?
Основой отношений являются взаимная открытость, договоренности и доверие. То, что подходит одной паре, не подходит другой. Must Panter условно делит своих клиенток на четыре категории – благодаря этому можно понять, какие товары в секс-бутике вообще можно найти:
Женщины, заботящиеся о здоровье
Эти женщины знают, что вагинальные шарики – это не только последний писк моды из «Пятидесяти оттенков серого», но и тренажер, полезный для мышц тазового дна. Сильные мышцы тазового дна обеспечивают более яркий оргазм, предупреждают опускание органов и недержание мочи, а во время полового акта гарантируют мужчине более интенсивное наслаждение.
Стремящиеся к единению с природой
Такие женщины находятся в согласии со своими внутренними силами и природой, они делают осознанный выбор и ценят смазки, гели для клитора и парфюмерию с чистым составом. Их фаворитами являются товары, повышающие либидо, которые в совокупности с бельем из коллекции Buduaar от BonBon создают все условия для того, чтобы стать настоящей богиней.
Любительницы игр
Эти женщины любят игры, дающие волю фантазии и щекочущие нервы. Чтобы повысить градус возбуждения и создать некий флёр таинственности, подойдет кимоно BonBon, из-под которого будет виднеться открытое белье BonBon (например, открытое боди Silver Mist или белье Red Flame).
Женщины, торопящиеся к финишу
Для представительниц прекрасного пола очень важны предварительные ласки. По словам Инны, жительницам Эстонии нравятся дискретные и чувственные прелюдии с ласками, хорошим массажем, щекотанием и поцелуями. Хорошие игрушки – это такие игрушки, которые могут что-то предложить обоим партнерам, например, кольца для пениса со стимулятором клитора и вибраторы для пар, которые помогают женщинам намного быстрее – и даже не единожды – добираться до финиша!
Совет мужчинам: ключ к успеху – в уверенной в себе женщине и в игривом подходе
«Happy wife, happy life» – гласит известное высказывание. Но для того чтобы женщина была счастлива, нужно развеять ее страхи и неуверенность в себе – и здесь мужчина может творить чудеса, стоит ему лишь захотеть. Большинство женщин видят в своем отражении что-то, чем они недовольны, и они уверены, что мужчины тоже это видят. В действительности, мужчины не замечают этих мелочей, в постели они концентрируются на том, что умеет и чего не умеет их партнерша. Мужчина хочет видеть наслаждение в глазах женщины, и это то, что больше всего его возбуждает. Женщине же нужно, чтобы кто-нибудь напоминал ей об этом.
Дорогие мужчины, вот здесь вы можете проявить все свои чудотворные способности: делайте женщинам комплименты; стимулируйте их делиться своими фантазиями; изучайте и запоминайте эрогенные зоны друг друга, помогайте выбирать интимные игрушки, афродизиаки или игры, отведите свою вторую половинку в магазин за красивым бельем.
Совместный поход в салон нижнего белья даст вам возможность поддержать женщину в тот момент, когда ее неуверенность в красоте собственного тела становится неприкрытой. Важно слушать свою женщину и обращать на нее внимание, быть рядом, принимать ее выбор и в то же время рекомендовать что-то такое, в чем вы сами мечтаете ее увидеть. Время, которое вы проведете вместе, уже само по себе станет подарком и инвестицией в счастливые отношения, но не стоит забывать и об эротическом аспекте красивого белья.
Намекните своему мужчине, чего вы хотите
Дорогие дамы, в праздники ваши партнеры обязательно захотят вас порадовать подарками. Однако, к сожалению, опыт наших продавцов показывает, что мужчины просто не осмеливаются покупать белье своим прекрасным половинкам, поскольку они не знают ни ваших размеров, ни предпочтений. На такой случай компания BonBon создала для вас возможность отправить свои интимные пожелания с указанием размеров прямо на электронный адрес вашего мужчины. Намекнуть о своих новогодних желаниях вы можете прямо отсюда.
Уважаемые джентльмены, если ваши милые дамы еще не сообщили вам о своих желаниях, то можете удивить их, взяв инициативу в свои руки. Профессиональные продавцы BonBon помогут вам подобрать правильный размер и выбрать лучшее решение.