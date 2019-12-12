Эротическое Рождество – как во время праздников вывести отношения на новый уровень

К счастью, у вас еще есть время, чтобы сделать грядущие праздники особенными. Прочитайте наш блог, в котором своими рекомендациями делятся хозяйка интернет-магазина интимных товаров Must Panter Инна Муст и создатели весьма провокационного и загадочного белья для эстонских женщин BonBon Lingerie.

Вы узнаете много интересного о различиях между мужчинами и женщинами, о сексуальности и, конечно, о красивом белье. Мы также раскроем вам одну хитрость, как намекнуть своей второй половинке о том, что хочется получить в подарок. Приятного прочтения!

Отношения и игрушки

Современные отношения зачастую сравнивают со сломанными игрушками – если раньше игрушки ремонтировались, то теперь они выбрасываются в помойку, а взамен покупаются новые. В действительности же именно игрушки могут освежить отношения. «Все исследования счастливых отношений указывают на то, что парам требуется разнообразие. Чем дольше вы находитесь в отношениях, тем сложнее это разнообразие найти», – делится Инна Муст. И добавляет: «Ножницы возникают из-за того, что женщине для достижения пика наслаждения требуется около 20 минут, а мужчине – в среднем 5,44 минуты. Исследование, проведенное компанией Durex, показало, что около 68% женщин, вообще не испытывают оргазма со своими партнерами».

И хотя интимные игрушки могли бы решить большую часть упомянутых проблем, Инна убеждена, что для эстонских мужчин эта тема пока еще табу. «Считается, что, если у женщины есть какие-то игрушки, это значит, что ей недостаточно одного мужчины. Но это неправда!». Инна вспоминает, что, когда она познакомилась со своим нынешним супругом, у нее дома был целый пакет игрушек, от которых ей захотелось избавиться, дабы сберечь чувства мужчины. «Я выбросила пакет в мусорный контейнер, а потом видела из окна, как одна бездомная женщина его взяла, заглянула внутрь и радостно зашагала прочь. Это был самый неловкий момент в моей жизни!».

Спустя какое-то время Инна призналась самой себе, что эти игрушки все же очень нравились ей, но, когда она решилась на приобретение новых, от ассортимента глаза разбежались. Так и родилась идея создать интернет-магазин, который мог бы направлять клиента к определенному товару, в котором он нуждается, и предлагать поддержку в виде научных аспектов. При выборе товара Инна делает ставки в первую очередь на качество – чтобы его гарантировать, она зачастую связывается непосредственно с производителями: «Лишь бы что в себя пихать все-таки не стоит. Интимная зона так чувствительна!».

Отношения и игры в сексуальном белье

ФОТО: BonBon

Джордж Бернард Шоу как-то сказал: «Мы перестаем играть не потому, что взрослеем. Мы взрослеем потому, что перестаем играть». С отношениями дела обстоят так же – если мы забываем веселиться, отношения становятся серыми и постепенно скукоживаются, пока не испустят дух.