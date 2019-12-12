Бывший муж Ани Лорак решил не делить с ней имущество

И хотя пара официально разорвала отношения 11 месяцев назад, в Сети не прекращают обсуждать скандальное дело. Так, 11 декабря стало известно, что бизнесмен обратился в суд с просьбой отменить его иск о разделе имущества.

Заявление бывшего мужа Ани Лорак передал его представитель на подготовительном заседании. От имени бизнесмена он попросил закрыть судебное производство и приостановить рассмотрение раздела общего имущества. Такую инициативу поддержали юристы певицы, которые также отказались подавать встречное заявление. Пока неизвестно, каким образом бывшие супруги сумели найти компромисс и уладить спорный вопрос.

Интересно, что как Мурат Налчаджиоглу, так и Ани Лорак в браке стали владельцами элитной недвижимости. В частности, артистка приобрела жилье в Москве и Киеве, а бизнесмен – ночные клубы и рестораны в украинской столице. Один из своих проектов Мурат Налчаджиоглу закрыл еще в мае 2019 года. Речь идет о скандальном клубе Famous, который был одним из популярных мест для отдыха в Киеве. Сам турецкий бизнесмен подчеркнул, что не измена заставила его избавиться от недвижимости, а подготовка к запуску нового проекта. В то же время Ани Лорак с недвижимостью решила не прощаться: она продолжает жить в Москве со своей дочерью.

Что известно о разводе Ани Лорак?

В конце июля 2018 года все отечественные издания рассказали об измене мужа Ани Лорак. Бизнесмена увидели на отдыхе в собственном ночном клубе Famous. Сопровождала Мурата Яна Белявская, к которой человек проявлял чрезмерную нежность. После обнародования соответствующих кадров отношения звездной четы резко ухудшились.

В начале декабря 2018 года Ани Лорак официально подала документы на развод. Дело рассмотрели в Шевченковском суде Киева. На заседание ни Мурат Налчаджиоглу, ни артистка не пришли. Представляли их интересы одни из лучших юристов столицы. Ани Лорак официально развелась в последний день января 2019 года.

Однако скандальный развод звезда переживала нелегко. Ани Лорак презентовала щемящую композицию, в которой спела об измене и потере любимого мужа. И хотя она не комментировала развод с Муратом Налчаджиоглу, во время одного из выступлений не сдержала слезы. Сейчас Ани Лорак строит отношения с 26-летним саунд-продюсером Егором Глебом. Пара живет и работает в Москве, а певица охотно делится в сети совместными кадрами с любимым.