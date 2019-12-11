Настя Ивлеева ответила на обвинения в пластике

Имя 28-летней телеведущей часто появляется в списке самых сексуальных звезд российского шоу-бизнеса. С экспертами по части женской красоты не поспоришь. Ивлеева действительно легко может похвастаться эффектной внешностью и стройностью. Некоторые уверены, ее секрет красоты в регулярных визитах к косметологам, а также к пластическим хирургам. Поклонники засыпали кумира вопросами о том, верны ли их догадки.

Кроме того у Насти стали замечать более выразительные скулы и подозрительную припухлость губ. Сама блогер поспешила объяснить свои преображения простыми манипуляциями в Сети. «Ребята, это все маски в Instagram. Какой ботокс? Какая пластика? Губы у меня по-прежнему мои, тонкие, и скулы не такие идеальные. Но зато примерила маску — и красота!» — расставила точки над «i» звезда.

Ранее телеведущая отмечала, что спокойно относится к пластической хирургии. По ее мнению, помощь специалистов особенно необходима, если имеются явные дефекты во внешности, а вот кардинальное перекраивание лица она считает бессмысленным. При этом она не против и уколов красоты, не исключая, что со временем может внедрить их в практику. «Определенные инъекции тоже могут быть полезны, ведь способны насыщать кожу витаминами, убирать морщины — с возрастом это становится необходимым», — говорила она в разговоре с журналистами.

Сейчас же бьюти-эксперименты звезды ограничиваются макияжем. Насте нравится подчеркивать пышность ресниц и делать акцент на губы. Она также не прочь менять цвет волос. Перед поклонниками блогер представала то с синими, то с розовыми локонами. А вот до популярности блондинка предпочитала темную шевелюру.