Никаких шпагатов: Анастасия Волочкова станет депутатом?

Анастасия Волочкова просто обожает делиться с подписчиками своего микроблога снимками, на которых она запечатлена либо в откровенных нарядах, либо во время исполнения своего знаменитого шпагата. Но в последнее время на странице артистки в Instagram все чаще можно увидеть видеоролики с детьми или фрагменты выступлений экс-балерины. Изменение формата поведения танцовщицы может быть связано с ее желанием начать политическую карьеру. И хотя Волочкова еще не анонсировала подобных планов, последняя публикация артистки наводит на мысль о депутатском мандате.

Так, Анастасия Волочкова разместила на своей странице фото, на котором она запечатлена стоящей на лестнице в здании Государственной думы. Правда, подписчиков Анастасии тут же возмутил внешний вид экс-балерины, одевшейся довольно неофициально. Но все же нужно отдать должное артистке: никаких странных декольте или туфлей с причудливыми каблуками на ней в этот раз не оказалось.