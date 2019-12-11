ГАЛЕРЕЯ! ⟩ Любители электронной музыки оказались в одной лодке с египетскими богами в клубе Teater

На первый взгляд, нет ничего общего между богами Древнего Египта и современной электронной музыкой. Но в таллиннском клубе Teater это смешение оказалось очень органичным в серии вечеринок PYRAMID.
Именно такая необычная вечеринка прошла в пятницу, 6 декабря. Мистика и обман зрения – в этот вечер все было продумано до мелочей. Что может быть лучше, чем провести вечер пятницы с друзьями и коллегами, наблюдая за интересной шоу-программой и слушая отличную музыку?
А уже послезавтра, 13 декабря, в клубе Teater состоится последняя в этом году вечеринка для свободных молодых людей и девушек, а развлекать гостей будет знаменитая виолончелистка Сильвия Ильвес!
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