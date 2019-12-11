ГАЛЕРЕЯ! ⟩ Любители электронной музыки оказались в одной лодке с египетскими богами в клубе Teater

Именно такая необычная вечеринка прошла в пятницу, 6 декабря. Мистика и обман зрения – в этот вечер все было продумано до мелочей. Что может быть лучше, чем провести вечер пятницы с друзьями и коллегами, наблюдая за интересной шоу-программой и слушая отличную музыку?