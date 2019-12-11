ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Перламутровые облака: а вы видели сегодня утром эту невероятную красоту в небе над Таллинном?

По мере того, как мы приближаемся к зимнему солнцестоянию, а стратосфера в Северном полушарии становится все холоднее, их можно будет наблюдать чаще.

Фотографам в Эстонии сегодня, 11 декабря, утром удалось снять красивейшее небо. Это явление можно было наблюдать где-то около девяти часов утра.

Небо Таллинна ФОТО: https://www.facebook.com/aleksandr.lushnikov

Вспышка активности перламутровых облаков на прошлой неделе усилилась. Перламутровые облака распространились на юг, от северного полярного круга до Великобритании.

«Обычно в течение зимы у нас количество озона соответствует 300 единицам по шкале Добсона, — пояснил он. — Когда этот показатель составил менее 220, это побудило меня начать наблюдения и проверить, не появились ли перламутровые облака».

Перламутровые облака могут разрушать озоновый слой. Они образуются в нижней стратосфере, когда температура падает до ошеломляющих минус 85 градусов. На такой высоте солнечный свет, сияющий через крошечные частицы льда шириной около 10 микрометров, приводит к появлению ярких радужных цветов в результате дифракции и интерференции. Но в этих облаках есть нечто большее, чем лед — некоторые полярные стратосферные облака содержат крошечные капли природных азотной и серной кислот. Эти кислотные капли запускают цепочку химических реакций, которые уничтожают озон.

Небо Таллинна ФОТО: https://www.facebook.com/aleksandr.lushnikov