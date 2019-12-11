ГАЛЕРЕЯ ⟩ Девушки у шеста согрели холодной ночью гостей вечеринки «Сезон охоты» в клубе Prive

В прошлую субботу в таллиннском ночном клубе Prive состоялась горячая вечеринка - «Сезон охоты», где одинокие сердца ищут друг друга, но тем, кто уже нашел свою любовь, вход тоже разрешен, просто на руку дадут красный браслет. Тогда к вам не будут приставать представители противоположного пола.
Традиционно ночью здесь собирается много гостей, большая часть людей подтягивается после часа ночи, а сама вечеринка начинается в полночь, но где-то около часа на улице образуется огромная очередь желающих попасть на это увеселительно-развлекательное мероприятие с диджеем Howdy, ведущим Дмитрием Соболевским и фотографом Dmitri Diaz. А раз есть ведущий и потрясающие танцовщицы, то шоу-программа становится благодаря этому очень разнообразной.
Мероприятие проводит организация Sapronov kutsub.
Смотрите яркую галерею с прошедшей 7 декабря вечеринки!
Следующее мероприятие пройдет 4 января 2020 года.