ГАЛЕРЕЯ ⟩ Девушки у шеста согрели холодной ночью гостей вечеринки «Сезон охоты» в клубе Prive

Традиционно ночью здесь собирается много гостей, большая часть людей подтягивается после часа ночи, а сама вечеринка начинается в полночь, но где-то около часа на улице образуется огромная очередь желающих попасть на это увеселительно-развлекательное мероприятие с диджеем Howdy, ведущим Дмитрием Соболевским и фотографом Dmitri Diaz. А раз есть ведущий и потрясающие танцовщицы, то шоу-программа становится благодаря этому очень разнообразной.