Супермодель Белла Хадид опубликовала провокационные фото без белья

Провокационные снимки Беллы Хадид ошеломили ее поклонников в Instagram. Супермодель опубликовала на своей странице кадры откровенной фотосессии, на которых позирует без белья. В этот момент на знаменитости надет лишь сарафан с открытой спиной и супервысоким боковым разрезом, пишет Пятый канал.