Брэд Питт рассказал о женщинах, которые у него были после Джоли

Я перестал читать прессу где-то в 2004 году. Не только отзывы - я имею в виду любой журнал в кабинете врача, - рассказал Брэд. - Я не то чтобы изо всех сил стараюсь избежать этого, я просто не ищу этого. Не знаю, со сколькими женщинами, по мнению прессы, я встречался в течение последних двух или трех лет, но могу сказать, что все это неправда. Я могу просто мелькнуть где-то с кем-нибудь, но, возможно, это ничего не значит.