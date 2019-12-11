Брэд Питт рассказал о женщинах, которые у него были после Джоли

Брэд Питт прокомментировал слухи о своей личной жизни: с тех пор, как актер расстался со своей женой Анджелиной Джоли, ему приписывали массу увлечений, пишет Комсомольская правда.
То он якобы крутит роман с симпатичной профессором Нери Оксман, то ходит на свидания с 50-летней целительницей Сэт Хари Халсой, то его вдруг замечают флиртующим в баре с Шарлиз Терон. Как рассказал актер в интервью New York Times, он вовсе не такой бабник, каким его пытаются выставить таблоиды.
Я перестал читать прессу где-то в 2004 году. Не только отзывы - я имею в виду любой журнал в кабинете врача, - рассказал Брэд. - Я не то чтобы изо всех сил стараюсь избежать этого, я просто не ищу этого. Не знаю, со сколькими женщинами, по мнению прессы, я встречался в течение последних двух или трех лет, но могу сказать, что все это неправда. Я могу просто мелькнуть где-то с кем-нибудь, но, возможно, это ничего не значит.
Актер уверяет, что сейчас он, наконец, стал спокойно относиться к своей славе и слухам о себе – он старается просто наслаждаться жизнью. В молодые годы ему этого не удавалось. Внешне он казался уверенным в себе красавцем, но, по словам Питта, внутри он был совсем не таким из-за постоянного внимания к своей персоне.
Большую часть времени в 1990-е я прятался и курил косяк. Мне было слишком некомфортно от всего этого внимания со стороны. Позже понял, что загнал себя в тюрьму. Теперь я вышел из нее и просто живу,
- рассказал 55-летний артист.