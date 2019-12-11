Почему бы и нет? ⟩ Ремонт самолета с помощью скотча напугал пассажиров

Пассажиров авиакомпании Alitalia напугал рабочий, который ремонтировал самолет перед взлетом с помощью скотча. На обнародованном в сети снимке показано, как мужчина в шортах и футболке стоит у крыле авиалайнера и накладывает куски клейкой ленты на область на стыке крыла и фюзеляжа. Об этом пишет таблоид The Sun.

Как оказалось, сотрудник Alitalia использовал специальный скотч Speed Tape, который зачастую применяется в целях устранения незначительных пробоин и царапин. Speed Tape изготовляют из тканевой и алюминиевой основы, а также силиконового или акрилового клея, поэтому он не только липкий, но и очень прочный. Такой скотч выдерживает температуры в диапазоне от минус 54 до плюс 149 градусов по Цельсию, а также обладает огнестойкостью и водонепроницаемостью, пишет Сегодня.