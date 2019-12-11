Невеста показала обручальное кольцо, однако вместо восхищения столкнулась с насмешками в сети
Недавно обрученная женщина поделилась фотографией своего обручального кольца в социальной сети, но, к сожалению, внимание к фотографии привлкло что-то другое.
Когда люди делятся фотографией своего обручального кольца в социальной сети, они все хотят, чтобы их великолепное кольцо было в центре внимания. Тем не менее, одна будущей невесте удалось привлечь внимание к кое-чему другому.
Вместо этого люди заметили, как сильно воспалилась кутикула женщины.
У этой женщины воспаление от порошка для ногтей ... похоже, воспаление распространилось и на кольцо,
— прокомментировал фото один гражданин, который также написал в группе в Facebook: «Вот и все, мне стыдно за кольцо».
Меня чуть не стошнило. Я сочувствую ей. Мои ногти болят, когда я смотрю на эту фотографию. Я посмотрел на кольцо и меня снова начало тошнить,
— добавил другой комментатор.
Вы уверены, что кольцо не является причиной воспаления?,
— написал тертий.
Фото кольца смотри ЗДЕСЬ!