Ср, 11.12.2019
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Невеста показала обручальное кольцо, однако вместо восхищения столкнулась с насмешками в сети
ФОТО!

Фото иллюстративное.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Недавно обрученная женщина поделилась фотографией своего обручального кольца в социальной сети, но, к сожалению, внимание к фотографии привлкло что-то другое.

Когда люди делятся фотографией своего обручального кольца в социальной сети, они все хотят, чтобы их великолепное кольцо было в центре внимания. Тем не менее, одна будущей невесте удалось привлечь внимание к кое-чему другому.

Вместо этого люди заметили, как сильно воспалилась кутикула женщины.

У этой женщины воспаление от порошка для ногтей ... похоже, воспаление распространилось и на кольцо,

— прокомментировал фото один гражданин, который также написал в группе в Facebook: «Вот и все, мне стыдно за кольцо».

Меня чуть не стошнило. Я сочувствую ей. Мои ногти болят, когда я смотрю на эту фотографию. Я посмотрел на кольцо и меня снова начало тошнить,

— добавил другой комментатор.

Вы уверены, что кольцо не является причиной воспаления?,

— написал тертий.

Фото кольца смотри ЗДЕСЬ!

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