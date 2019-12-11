Гороскоп на 11 декабря: Львов ждет примирение, а Водолеям надо обязательно встретиться с возлюбленными

Дева

Небо рекомендует вам не приступать к важным новым начинаниям. Ограничьтесь задачами, которые вам понятны и не приносят лишнего напряжения. Воспользуйтесь возможностью пообщаться с теми, кто вам симпатичен (на лету подхватывает ваши мысли, чувствует ваши настроения и цели, способен озвучить и поддержать ваши планы). Таким человеком сегодня может стать друг или коллега. Днем у вас появится шанс внести приятные новшества в распорядок дня, облегчить себе повседневные задачи, позаботиться о здоровье. Отложите подписание важных деловых документов, утверждение планов, вынесение решений.

Весы

Утром вы будете заняты практическими вопросами. Но свежих идей в этой сфере уже не предвидится, получится лишь завершить начатое. К полудню от вашей меркантильности не останется и следа. Хорошие знакомства сами будут плыть к вам в руки. Наступит время для легкого приятного общения, развлечений, флирта, свиданий. Процесс обучения во второй половине дня будет необременительным. От новых поездок и подписания документов, а также от начала нового цикла обучения все же следует отказаться. Вы можете заняться подготовкой к ответственному рывку, немного отвлечься перед напряженной работой.

Скорпион

Утро не обещает значительных событий. Днем вам предстоит переключиться на более подвижный и оперативный ритм общения. Не стоит соблазняться заманчивой легкостью, с которой для вас начинается знакомство, улаживается домашнее дело или приходит свежая информация. Будьте внимательнее, принимайте к сведению все, что слышите и видите, но не подписывайте важных документов и не давайте своего согласия на сотрудничество без крайней необходимости. Ваших знаний или связей пока недостаточно, чтобы правильно оценить критическую ситуацию, и это станет очевидно ближе к вечеру.

Стрелец

В дневные часы вы почувствуете, что стали более востребованным человеком. О вас вспомнят, к вам обратятся с вопросами, комплиментами или критикой. Если вы намереваетесь вступить в спор, соревнование, то легко, без лишнего напряжения можете выиграть первый раунд. Но не стоит обольщаться этой легкостью, судьба готовит вам испытание, которое последует очень скоро. Возможно, вам придется подтвердить свою победу или защитить завоеванное от посягательств. Используйте этот день, чтобы заручиться симпатией окружающих, ознакомиться с новостями, обрасти дружескими связями.

Козерог

Утренние часы стоит посвятить отдыху или тем занятиям, которые делают вас оптимистичнее, увереннее в себе. После полудня уделите основное внимание рабочим связям, документации, оцените общую служебную обстановку. Подумайте, с кем из коллег можно поддержать хорошие дружественные отношения, комфортно ли вам на рабочем месте, доступна ли вам вся нужная информация, в порядке ли средства связи. От решения этих вопросов вы получите удовольствие, или походя завяжете приятное знакомство. Но расслабляться не стоит, вы всего лишь готовитесь к напряженной, местами опасной работе.

Водолей

В дневные часы не упускайте возможности встретиться с возлюбленными. Перекинувшись даже парой слов, вы ощутите волшебную радость от взаимного понимания. Легкая симпатия может незаметно перейти в романтическое увлечение. Но в целом ваши любовные отношения переходят в иное качество, и в связи с этим вы можете ощущать неуверенность, колебания, признания в чувствах могут звучать неубедительно. Родителям-Водолеям не следует скупиться на словесное выражение любви к детям, особенно малышам (такая подчеркнутая доброжелательность поможет им в преодолении непростой для них задачи).

Рыбы