СМОТРИТЕ ЕЕ INSTAGRAM! ⟩ Выступавшая от Эстонии на Олимпийских играх фигуристка участвует в популярной голландской телепередаче

Фигуристка и модель из Эстонии Мария Сергеева (27) участвует в голландской версии телепередачи "Звезды на льду".
Сергеева представляла Эстонию вместе с Ильей Глебовым на зимний Олимпийских играх в 2010 году.
После этого Мария выступала с Russian Ice Stars, а в 2014 году приняла участие в съемках клипа группы One Direction, где каталась вместе с Гарри Стайлсом.
В настоящее время красавица живет в Лондоне и, помимо фигурного катания, занимается модельным бизнесом - у нее контракт с модельным агенством BMA Models.
В "Звездах на льду" парнером Марии стал голландский актер Донни Рулвинк, с которым она опубликовала фото.
Я так счастлива и благодарна, что смогу получить этот опыт,
- написала Сергеева.
I feel so lucky and thankful to be part of this exceptional experience @dancingonicenl and tomorrow we are going LIVE for the first time on @sbs6nl 🤯🥰🥳🤩 @donnyroelvink let’s melt the ice ⛸✊🏻 . . . #dancingonice #dancingonicenl #sbs6 #iceskating #figureskating #donnyandmaria #donnyroelvink #dutchtvshow #celebritiesonice #talpatv #talpaproductions #holidayonice #holidayoniceshows #iceshow #showgirllife