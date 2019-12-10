СМОТРИТЕ ЕЕ INSTAGRAM! ⟩ Выступавшая от Эстонии на Олимпийских играх фигуристка участвует в популярной голландской телепередаче

Сергеева представляла Эстонию вместе с Ильей Глебовым на зимний Олимпийских играх в 2010 году.

После этого Мария выступала с Russian Ice Stars, а в 2014 году приняла участие в съемках клипа группы One Direction, где каталась вместе с Гарри Стайлсом.

В настоящее время красавица живет в Лондоне и, помимо фигурного катания, занимается модельным бизнесом - у нее контракт с модельным агенством BMA Models.

В "Звездах на льду" парнером Марии стал голландский актер Донни Рулвинк, с которым она опубликовала фото.

Я так счастлива и благодарна, что смогу получить этот опыт,