Вт, 10.12.2019
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СМОТРИТЕ ЕЕ INSTAGRAM! ⟩ Выступавшая от Эстонии на Олимпийских играх фигуристка участвует в популярной голландской телепередаче

Pildil on paarissõitjad Ilja Glebov ja Maria Sergejeva esitamas vabakava. 2010.

ФОТО: Liis Treimann

Фигуристка и модель из Эстонии Мария Сергеева (27) участвует в голландской версии телепередачи "Звезды на льду".

Сергеева представляла Эстонию вместе с Ильей Глебовым на зимний Олимпийских играх в 2010 году.

После этого Мария выступала с Russian Ice Stars, а в 2014 году приняла участие в съемках клипа группы One Direction, где каталась вместе с Гарри Стайлсом.

В настоящее время красавица живет в Лондоне и, помимо фигурного катания, занимается модельным бизнесом - у нее контракт с модельным агенством BMA Models.

В "Звездах на льду" парнером Марии стал голландский актер Донни Рулвинк, с которым она опубликовала фото.

Я так счастлива и благодарна, что смогу получить этот опыт,

- написала Сергеева.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🖤 photo by @kirill0gvozdev

A post shared by 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐒𝐞𝐫𝐠𝐞𝐣𝐞𝐯𝐚 (@mariasergejeva) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🖤 @bma_models @kirillgvozdevphotography

A post shared by 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐒𝐞𝐫𝐠𝐞𝐣𝐞𝐯𝐚 (@mariasergejeva) on

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