ВИДЕО ⟩ Секс молодой эстонской пары с перчинкой: в спальню приглашают только мужчин

Райдо и Аве женаты, и они утверждают, что относят себя к свободномыслящим парам.

Это значит, что мы говорим обо всем открыто, мы достаточно смелые, чтобы рассказать друг другу о своих фантазиях — мы дошли до того, что после года разговоров воплощаем эти фантазии в жизнь,

— обьяснил в передаче Райдо.

«У нас нет никаких табу, запрещающих свободно говорить о сексе, учавствовать в каких-нибудь мероприятиях или пойти на пляж, где все голые. Для нас это абсолютно нормально. Это добавляет нашим отношениям перчинки», — добавил он.

Аве пояснила, что все решения, которые касаются сексуальных партнеров, они принимают вместе:

Мы договариваемся, что бы мы хотели сделать. Не бывает такого, что каждый раз мы делаем одно и тоже. Это происходит спонтанно.

Райдо добавил, что он не имеет ничего против того, что его одного в постели жене недостаточно. «Я сам придумал это», - признался он в эфире.

Пара сказала, что у них все же есть некоторые правила:

У нас есть очень четкие правила. Одно из них касается поцелуев — с другими партнерами они исключены! Во всем остальном у нас нет границ, если нас обоих все устраивает, то все хорошо,

— признался мужчина.

Райдо сказал, что их мнения обычно совпадают и они понимают, что является нормой, а что нет.

Супруги рассказали, что они эксперементируют и с другими парами. Для многих это здорово, все приходят по двое, так они чувствуют себя спокойнее.

Нам тоже это нравится. Мы часто встречаем интересных людей, с которыми нам приятно общаться. Впоследствии может случиться, что участие принимает только мужчина, а его спутница наблюдает. В таких парах женщины возбуждаются, когда видят своих мужчин с кем-то другим,

— добавила пара.

Супруги открыли свой сайт libertine.center, где могут зарегистрироваться все желающие с такими же взглядами на супрежескую жизнь как у Райдо и Аве.

По словам Райдо, им с Аве было очень сложно найти в путешествии пляжи или клубы, куда можно отправиться за новыми приключениями.

Мы испробовали все варианты и они все оказались ужасными,

— обьяснил Райдо.

После неудачного опыта мы решили, что сможем создать что-то лучше. Страница соответствует всем нашим желаниям, мы начали собирать там людей с таким же мышлением как у нас. Мы пытаемся их подбодрить. Мы добавляем на нашу страницу все места и мероприятния, связанные с темой. Все пользователи должны себя идентифицировать. Это сделано для того, чтобы избежать всяческого обмана,

— добавил Райдо.

Страница набрала 32 000 новых пользователя за год. Из них всего десять процентов подтвердили, что они на самом деле существуют,

— рассказал Райдо.