ВИДЕО ⟩ Секс молодой эстонской пары с перчинкой: в спальню приглашают только мужчин

В передачу «Õhtu!» на телеканале Kanal 2 пришла замужняя пара, которая регулярно разбавляет свою сексуальную жизнь разными партнерами.
Райдо и Аве женаты, и они утверждают, что относят себя к свободномыслящим парам.
Это значит, что мы говорим обо всем открыто, мы достаточно смелые, чтобы рассказать друг другу о своих фантазиях — мы дошли до того, что после года разговоров воплощаем эти фантазии в жизнь,
— обьяснил в передаче Райдо.
«У нас нет никаких табу, запрещающих свободно говорить о сексе, учавствовать в каких-нибудь мероприятиях или пойти на пляж, где все голые. Для нас это абсолютно нормально. Это добавляет нашим отношениям перчинки», — добавил он.
Аве пояснила, что все решения, которые касаются сексуальных партнеров, они принимают вместе:
Мы договариваемся, что бы мы хотели сделать. Не бывает такого, что каждый раз мы делаем одно и тоже. Это происходит спонтанно.
Райдо добавил, что он не имеет ничего против того, что его одного в постели жене недостаточно. «Я сам придумал это», - признался он в эфире.
Пара сказала, что у них все же есть некоторые правила:
У нас есть очень четкие правила. Одно из них касается поцелуев — с другими партнерами они исключены! Во всем остальном у нас нет границ, если нас обоих все устраивает, то все хорошо,
— признался мужчина.
Райдо сказал, что их мнения обычно совпадают и они понимают, что является нормой, а что нет.
Супруги рассказали, что они эксперементируют и с другими парами. Для многих это здорово, все приходят по двое, так они чувствуют себя спокойнее.
Нам тоже это нравится. Мы часто встречаем интересных людей, с которыми нам приятно общаться. Впоследствии может случиться, что участие принимает только мужчина, а его спутница наблюдает. В таких парах женщины возбуждаются, когда видят своих мужчин с кем-то другим,
— добавила пара.
Супруги открыли свой сайт libertine.center, где могут зарегистрироваться все желающие с такими же взглядами на супрежескую жизнь как у Райдо и Аве.
По словам Райдо, им с Аве было очень сложно найти в путешествии пляжи или клубы, куда можно отправиться за новыми приключениями.
Мы испробовали все варианты и они все оказались ужасными,
— обьяснил Райдо.
После неудачного опыта мы решили, что сможем создать что-то лучше. Страница соответствует всем нашим желаниям, мы начали собирать там людей с таким же мышлением как у нас. Мы пытаемся их подбодрить. Мы добавляем на нашу страницу все места и мероприятния, связанные с темой. Все пользователи должны себя идентифицировать. Это сделано для того, чтобы избежать всяческого обмана,
— добавил Райдо.
Страница набрала 32 000 новых пользователя за год. Из них всего десять процентов подтвердили, что они на самом деле существуют,
— рассказал Райдо.
В Эстонии, тем временем, насчитывается около 200 пар с такими же вкусами.