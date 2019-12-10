Возможно только в Эстонии! 30-летний министр крутит интрижку с 51-летней замужней подчиненной?

Вместо того, чтобы просто ответить: «да» или «нет», Йессе набросилась на журналиста Elu24 лишь из-за того, что владельцем концерна Postimees Grupp, куда входит портал Elu24, является Маргус Линнамяэ и ему принадлежит целая сеть аптек по всей Эстонии.

Не только журналист Elu24, но и телеведущая Катрин Луст тоже получила информацию из надежных источников о том, что Йессе и Кийк вместе.

Напомним, что министр Кийк - это тот мужчина, который принял окончательную позицию по поводу аптечной реформы в Эстонии и считает что нужно скорее ее провести. Из-за этого в лучшем случае десятки, если не сотни аптек по всей стране могут быть закрыты. Такого же мнения и Марис Йессе.

Катрин Луст считает, что условия работы журналистов в Эстонии с каждым днем становятся хуже. И здесь абсолютно понятен интерес портала Elu24. Мы же говорим про общественных деятелей. Даже добавим, что это не просто общественные деятели, это представители политической и экономической власти, поэтому вопрос об их отношениях очень оправдан, и не только для представителей светских СМИ.

Катрин Луст на своем сайте считает такие нападки на журналистов со стороны представителя власти неоправданными. В следующем выпуске программы речь пойдет про аптечную реформу, Катрин Луст расскажет, для кого эта самая реформа будет полезна.

Самое интересное в этой ситуации, что по данным СМИ, у Марис Йессе есть муж - Ханнес Румм, у них двое дочерей. А у Танеля Кийка есть жена.

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