Этих негодяев нужно знать в лицо: матерые мошенники обчищают стариков до нитки
Элоиз-Кэтрин Хаавел (ранее Лийз Хаавел), неоднократно судимая за мошенничество в отношении стариков, снова взялась за старое. Ведущей передачи «Kuuuurija» Катрин Луст сообщили, что мошенница стала регулярно посещать одну пожилую даму в столичном районе Хааберсти.
Хаавел начала свою мошенническую деятельность, отбирая недвижимость у пожилых людей, еще в далеком 2002 году. Ущербы составляли десятки тысяч евро. Дважды сидевшая за решеткой Лийз Хаавел сменила имя, теперь она Элоис-Катерин Хаавел. В последний раз преступницу выпустили из тюрьмы досрочно и сейчас она, по идее, должна находиться под надзором стражей порядка. Однако это не помешало ей возобновить свою скверную деятельность.
В квартиру на улице Ыйсмяэ, где проживает одинокая пенсионерка, Элоиз-Кэтрин Хаавел приходит убираться раз в неделю, каждую среду. За это она получает от пожилой женщины 335 евро в месяц, несмотря на то, что изначально речь шла о 10 евро за один раз.
Знакомство пенсионерки с мошенницей произошло в собственном же подъезде. Хаавел спускалась сверху, где как она тогда сказала, проживает ее отец, и завязала разговор с пожилой женщиной. Обратив внимание на ее больные ноги, Хаавел и предложила свои услуги.
Неравнодушные соседи, узнавшие в Хаавел матерую мошенницу, сообщили об этом Катрин Луст и работникам социального отдела управы части города. В момент, когда съемочная группа с социальными работниками вошли в квартиру, Элоиз-Кэтрин была настолько увлечена чем-то в ванной, что сразу не заметила прихода гостей. Увидев наконец-то посторонних за своей спиной, Хаавел наглухо забаррикадировалась в ванной комнате.
В квартире, среди вещей мошенницы-уборщицы, обнаружилось множество различных бумаг, счетов, расписок и даже чужая ИД-карта. Из всего увиденного нетрудно было сделать вывод, что жертв Хаавел на самом деле намного больше.
На место была вызвана полиция. Однако, прибыв на место, стражи порядка попросили покинуть квартиру как съемочную группу Kuuuurija, так и социальных работников районной управы. Самым непонятным действием полицейских стала просьба оставить Элоиз-Кэтрин Хаавел в покое. Выходит, что стражам порядка нет особого дела до того, что прославившаяся на всю страну преступница продолжает высасывать из беззащитных стариков последние копейки.
Катрин Луст побеседовала с 90-летним мужчиной, проживающим на верхнем этаже, которого Хаавел называла своим отцом (известно, что ее отец на самом деле проживает на Сааремаа). В его доверие женщина втерлась так же обманным путем. В результате он дал ей немалую сумму денег, около 2000 евро под расписку на четыре года с возможностью отсрочки.
Стоит отметить, что сама Элоиз-Кэтрин Хаавел училась в университете Конкордия на юриста и некоторое время работала в одном из адвокатских бюро. Ее мать работала гинекологом, а отец хирургом. Все они родом из Курессааре.
Полицейские все же разрешили съемочной группе задать некоторые вопросы Хаавел, но это оказалось не так-то просто. Выбрав момент, чтобы выйти из квартиры, женщина хотела спрятаться наверху у 90-летнего мужчины, но в последний момент бросилась бежать на улицу. В натянутой на глаза шапке и с замотанным шарфом лицом, мошенница неслась сломя голову прочь от журналистов. Так что, ни на один вопрос от нее так и не удалось получить ответа.
Из найденных в квартире бумаг и расписок выяснились имена и других жертв Хаавел. Далее в передаче рассказывается запутанная история двух сестер, которые тоже пострадали от ее деятельности. С одной из них Kuuuuija отправились в Виймси, где живет Элоиз-Кэтрин. Пенсионерка хотела лично поговорить с женщиной и вернуть все свои деньги. Поскольку дома никого не оказалось, на двери она оставила записку с просьбой с ней связаться. Практически сразу, выйдя из подъезда, произошла встреча со спутником жизни Хаавел Велло Лойтом. Он также проходил по тому же уголовному делу и тоже сменил имя. Теперь его зовут Лойт Шнайдер. Не отличающийся интеллектом, хамоватый тип, вышел из автомобиля и начал орать, материться и размахивать кулаками. Съемочной группе и в этот раз пришлось вызывать полицию – среди всех этих мерзких выкриков прозвучали и угрозы расправы.
Во всей этой истории замешано еще много людей, в том числе еще один проходивший по тому же уголовному делу Райво Пальмре, который по примеру своих подельников поменял имя, теперь он Йоозеп-Юссь Постов. Каким-то странным образом этот мошенник проживает в Козе в одной ужасной комнатке общежития с еще одним пострадавшим от деятельности Хаавел пожилым господином. Здесь ситуацию осложняет то, что пожилой мужчина тем, кому надо, не верит. Он отдал все свое имущество в Пирита мошеннице и считает, что все в порядке.
Смотрите все подробности этой запутанной истории в выпуске Kuuuurija и предупредите своих близких!