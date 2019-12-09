Этих негодяев нужно знать в лицо: матерые мошенники обчищают стариков до нитки

Хаавел начала свою мошенническую деятельность, отбирая недвижимость у пожилых людей, еще в далеком 2002 году. Ущербы составляли десятки тысяч евро. Дважды сидевшая за решеткой Лийз Хаавел сменила имя, теперь она Элоис-Катерин Хаавел. В последний раз преступницу выпустили из тюрьмы досрочно и сейчас она, по идее, должна находиться под надзором стражей порядка. Однако это не помешало ей возобновить свою скверную деятельность.

Элоис-Катерин Хаавел (ранее Лийз Хаавел) ФОТО: Скриншот с видео

В квартиру на улице Ыйсмяэ, где проживает одинокая пенсионерка, Элоиз-Кэтрин Хаавел приходит убираться раз в неделю, каждую среду. За это она получает от пожилой женщины 335 евро в месяц, несмотря на то, что изначально речь шла о 10 евро за один раз.

Знакомство пенсионерки с мошенницей произошло в собственном же подъезде. Хаавел спускалась сверху, где как она тогда сказала, проживает ее отец, и завязала разговор с пожилой женщиной. Обратив внимание на ее больные ноги, Хаавел и предложила свои услуги.

Неравнодушные соседи, узнавшие в Хаавел матерую мошенницу, сообщили об этом Катрин Луст и работникам социального отдела управы части города. В момент, когда съемочная группа с социальными работниками вошли в квартиру, Элоиз-Кэтрин была настолько увлечена чем-то в ванной, что сразу не заметила прихода гостей. Увидев наконец-то посторонних за своей спиной, Хаавел наглухо забаррикадировалась в ванной комнате.

Андрес-Мариус Розенблатт ФОТО: Скриншот с видео

В квартире, среди вещей мошенницы-уборщицы, обнаружилось множество различных бумаг, счетов, расписок и даже чужая ИД-карта. Из всего увиденного нетрудно было сделать вывод, что жертв Хаавел на самом деле намного больше.

Бумаги, найденные в квартире ФОТО: Скриншот с видео

На место была вызвана полиция. Однако, прибыв на место, стражи порядка попросили покинуть квартиру как съемочную группу Kuuuurija, так и социальных работников районной управы. Самым непонятным действием полицейских стала просьба оставить Элоиз-Кэтрин Хаавел в покое. Выходит, что стражам порядка нет особого дела до того, что прославившаяся на всю страну преступница продолжает высасывать из беззащитных стариков последние копейки.

Катрин Луст побеседовала с 90-летним мужчиной, проживающим на верхнем этаже, которого Хаавел называла своим отцом (известно, что ее отец на самом деле проживает на Сааремаа). В его доверие женщина втерлась так же обманным путем. В результате он дал ей немалую сумму денег, около 2000 евро под расписку на четыре года с возможностью отсрочки.

90-летний мужчина, которого Хаавел представляла своим отцом ФОТО: Скриншот с видео

Стоит отметить, что сама Элоиз-Кэтрин Хаавел училась в университете Конкордия на юриста и некоторое время работала в одном из адвокатских бюро. Ее мать работала гинекологом, а отец хирургом. Все они родом из Курессааре.