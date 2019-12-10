Все увидели фонтан воды: Плющенко во время шоу на льду пробил трубу коньком
Известный российский фигурист Евгений Плющенко неудачно упал и едва не покалечился во время выступления в городе Клуже в Румынии, пишет Topnews.
По словам фигуриста, во время прыжка он пробил коньком трубу, торчавшую изо льда, который оказался плохого качества и не был должным образом заморожен. «Лужи, торчащие трубки, не то что прыгать, кататься было бы невозможно», - возмущается Плющенко.
По его словам, шоу было решено перенести на утро, чтобы подготовить лед, но проблемы так и не были решены. «Лед нас все равно подвел, помимо дырки в середине льда, которую все аккуратненько объезжали, к концу шоу лед начал таять и трескаться, но мы все-таки рискнули с Саней в финале прыгнуть», - пишет Плющенко.
В результате неудачного прыжка он пробил коньком трубку, которую используют для заливки катка, из которой стал бить фонтан.
«Женя впервые за всю историю его всех шоу упал с прыжка, попал в трубку и пробил ее, после чего все в зале увидели фонтан воды!» - написала в соцсетях жена Евгения Плющенко продюсер Яна Рудковская.