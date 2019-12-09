ТОП-8 худших подарков: что не стоит дарить на Новый год

На носу главный праздник уходящего года. Консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева рассказала, что не стоит дарить на новогодние праздники.

Дорогой подарок

Каждый сам для себя определяет границы, в которые готов уложиться при покупке подарков к Новому году. Но будьте готовы к тому, что человеку не понравится слишком дорогой презент — щедрый жест с вашей стороны может поставить его в неловкое положение.

Сертификат определенного магазина

Не забывайте, согласно этикету, на подарке не должно быть цены. Кроме этого, есть существенный риск не угадать предпочтения человека. Помните, что презент должен быть сюрпризом.

Подарок, сделанный своими руками

Если ваши вышивки или другие работы производят впечатление, то можно быть уверенным, что человек по достоинству оценит handmade-презент. Но если вы только начинаете и ваши изделия не идеальны — воздержитесь от сюрприза, сделанного своими руками.

Деньги

Даря деньги, вы как бы говорите человеку, что у вас не было ни времени, ни желания заниматься поисками. Такой жест не обидит получателя только в том случае, если он сам просил вас подарить необходимую сумму. Но и здесь есть одна тонкость — воздержитесь от размена и положите в подарочный конверт крупную купюру.

Шумные детские игрушки

Отправляясь на торжество помните, что маленьких гостей тоже нужно порадовать подарком, пусть и символическим. Главное — не дарите игрушки, которые издают слишком громкие звуки. Например, барабаны, дудки и автоматы. Не дарите различную пиротехнику — фейерверки и петарды не только слишком шумные, но и небезопасные.

Упаковка

Постарайтесь найти баланс — коробка от подарка не должна быть лучше содержимого. Иначе вы рискуете не оправдать ожиданий получателя.

Не решайте за получателя

При выборе подарков старайтесь опираться на желания получателя. Не стоит дарить ароматические масла и душистые мыла. Человек может предпочитать абсолютно другие запахи, чем вы. И, конечно, не стоит покупать презенты, которые подчеркнут или напомнят человеку об его изъянах. Например, абонемент в тренажерный зал или шампунь от перхоти.

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