На новогоднем празднике на площади Вабадузе выступят Лийс Лемсалу и Танель Падар

«В новогодний вечер на площади Вабадузе пройдет традиционный праздничный концерт с любимыми исполнителями. В этом году выступят Лийс Лемсалу и Танель Падар со своими группами. Концерт начнется в 22.00 и продлится до полуночи», – сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Как и в прошлые годы, в этом году особое внимание на новогоднем празднике будет уделено безопасности. Площадь Вабадузе и прилегающие к ней улицы будут закрыты с помощью заграждений, следить за порядком будут как полиция, так и охранники. На праздник нельзя будет попасть со своими напитками и пиротехникой.