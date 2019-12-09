Светлана Лобода опровергла слухи о беременности эффектным выходом в боди

На что певица прерывает ребенка и от дальнейших разговоров отказывается. Вот фанаты и заспорили: о чем именно идет речь: просто о желании девочки расширить семью или о конкретной беременности. Лобода на этот счет пояснений не давала, но нам все же удалось кое-что выяснить.

На фестивале «Песня года» Светлана выступала вторым номером — сразу же после главного хита концерта, который по традиции исполняют все ведущие участники. К журналистам после своего номера она не выходила, однако корреспондент Wday.ru оказался в это время в закрытой зоне, где она и была. Там Лобода мило общалась с Лолитой, а мы успели разглядеть: фигура у Светланы все та же — стройная, подтянутая, подчеркнутая эффектным боди. Ни малейших намеков на беременность.