Светлана Лобода опровергла слухи о беременности эффектным выходом в боди

Светлана умеет интриговать: на днях выложила в Instagram видео, где трогательно милуется со старшей дочкой — восьмилетней Евой. И та в конце признается маме, что мечтает о братике, пишет Wday.
На что певица прерывает ребенка и от дальнейших разговоров отказывается. Вот фанаты и заспорили: о чем именно идет речь: просто о желании девочки расширить семью или о конкретной беременности. Лобода на этот счет пояснений не давала, но нам все же удалось кое-что выяснить.
На фестивале «Песня года» Светлана выступала вторым номером — сразу же после главного хита концерта, который по традиции исполняют все ведущие участники. К журналистам после своего номера она не выходила, однако корреспондент Wday.ru оказался в это время в закрытой зоне, где она и была. Там Лобода мило общалась с Лолитой, а мы успели разглядеть: фигура у Светланы все та же — стройная, подтянутая, подчеркнутая эффектным боди. Ни малейших намеков на беременность.
Так что пожелание ее дочери если сбудется, то, скорее всего, не в ближайшее время. Но какие ее годы. Лободе всего 37 лет, и только в прошлом году она стала мамой во второй раз, родив дочь Тильду.