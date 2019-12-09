«Kuuuurija»: мошенница Элоиз-Кэтрин Хаавел вновь взялась за стариков

Элоис-Катерин Хаавел (ранее Лийз Хаавел), которую прозвали кошмаром всех стариков, продолжает свою деятельность. Катрин Луст обнаружила знаменитую мошенницу в ванной комнате одного пожилого человека, откуда та отказалась выходить. Кроме того, сожитель преступницы Лойт Шнайдер (ранее Велло Лойт) пообещал устроить расправу.
Напомним, что ранее Хаавел выманивала у пожилых людей, используя их состояние здоровья, банковские карточки и снимала с их счетов крупные суммы наличных. В то же время Хаавел использовала фальшивую идентичность и представлялась социальным работникам родственницей своих пожилых жертв. Причиненный им ущерб составил по меньшей мере 50 000 евро.
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