«Kuuuurija»: мошенница Элоиз-Кэтрин Хаавел вновь взялась за стариков

Напомним, что ранее Хаавел выманивала у пожилых людей, используя их состояние здоровья, банковские карточки и снимала с их счетов крупные суммы наличных. В то же время Хаавел использовала фальшивую идентичность и представлялась социальным работникам родственницей своих пожилых жертв. Причиненный им ущерб составил по меньшей мере 50 000 евро.