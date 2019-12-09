Деньги Жанны Фриске: на что Дмитрий Шепелев тратит наследство сына

«После смерти дочери мы продали ее квартиру в Майами, — поделился со «СтарХитом» Владимир Борисович. — Сумма сделки составила 470 758 долларов, то есть более 30 миллионов рублей. По закону ее нужно было поделить между родителями владелицы и Шепелевым — как официальным опекуном ее сына. Однако мы с женой Ольгой отказались от доли в пользу внука, но с жестким условием, что деньги никто трогать не будет до 18-летия Платона. Вы сами понимаете — курс каждый год растет, плюс доход в виде процентов. В общем, к тому времени парень бы спокойно купил не только квартиру, но и машину, и даже дом...»