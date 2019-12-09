Петросян тайно женился на Татьяне Брухуновой

В конце прошлого года Евгений Петросян официально развелся с Еленой Степаненко, с которой прожил в браке 33 года. Сразу же после того, как это известие стало достоянием общественности, публика узнала и о новом романе артиста — с 30 летней Татьяной Брухуновой, которая работала директором Евгения Вагановича. И вот, наконец, 74-летний Петросян решил закрепить за их отношениями новый статус.

«Они поженились в начале декабря», — поделился друг Петросяна с «Комсомольской правдой». И словно в подтверждение тому Татьяна выложила на своей страничке фото нежного букета белых цветов, перевязанных воздушной лентой.

«Говорят, это свадебный букет. Если так, то примите наши искренние поздравления!», — начали комментировать фолловеры. Кстати, с недавнего времени Брухунова начала носить на безымянном пальце довольно эффектное и наверняка дорогое кольцо, которого раньше у нее поклонники не замечали.

А ведь еще весной Татьяна рассказывала, что «даже не мыслит», что когда-нибудь станет официальной женой юмориста.

«Когда пришла к Евгению Вагановичу, то лично я брака не видела, а видела партнерские отношения, уважительные и доверительные, но брака и любви я не видела. Хотя я не имею права судить об этом, это не моего ума дело. Моя задача — сохранить его здоровье прежде всего. Безусловно, он занимает огромное место в моем сердце. На сегодняшний день жизни без него я уже не мыслю…», — признавалась девушка.