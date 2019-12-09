Финансовый гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря

Первый день недели, согласно прогнозам астрологов, идеально подходит для духовных практик, поэтому настроить себя на успех будет не так уж и сложно.

Овен

У Овнов финансовый успех будет напрямую зависеть от взаимодействия с правильными людьми. Представителям этого знака рекомендуется пользоваться десятью приемами усиления энергетики, чтобы защитить себя от врагов и недоброжелателей. Также в эти семь дней астрологи советуют больше времени уделять развитию, получению новых навыков и обучению. Не стоит рисковать, потому что даже малая халатность может стоить больших денег.

Телец

Людям, рожденным под этим земным знаком, стоит поменьше проявлять негативных эмоций по отношению к коллегам и партнерам по бизнесу. Тельцов нередко относят к самым агрессивным знакам, но в период с 9 по 15 число лучше не подтверждать этот статус, а решать проблемы тихо и спокойно, без перехода на личности, соперничества и излишней импульсивности. Спокойствие сейчас превыше всего.

Близнецы

У Близнецов финансовый успех будет напрямую зависеть от настроя. Поднять настроение и зарядиться удачей поможет методика холотропного дыхания. Конец недели идеально подойдет для покупок и заключения важных сделок, а заниматься бумажной волокитой лучше в начале недели — понедельник и вторник. В бюрократических вопросах нужно следовать правилам и не делать поспешных решений. Астрологи советуют этим людям адекватно воспринимать критику.

Рак

У Раков уже в самом начале недели могут появиться новые идеи касательно того, как и где можно заработать больше денег. В попытках найти новый источник дохода лучше не пользоваться советами окружающих. Желательно проявлять самостоятельность и максимальную ответственность. Одним из условий финансовой удачи станет хорошее настроение, улучшить которое помогут три полезные практики.

Лев

Львов астрологи часто относят к знакам Зодиака с самым сильным духом. Если эти люди чего-то хотят, то их так просто не остановить. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют на этой неделе действовать как раз по этой схеме — если что-то не выходит, значит, нужно попробовать еще раз. Возможно, в некоторых ситуациях Львам поможет хитрость, их невероятная харизма и лидерские качества. Деньги любят силу и веру в себя на этой неделе.

Дева

Уже в первые дни недели на Дев могут напасть лень и апатия, которые существенно снизят производительность. Специальные заговоры помогут бороться с этой напастью. Звезды и планеты сейчас не в самом удачном положении, поэтому в некоторых ситуациях лучше пользоваться советами коллег и близких. Тратить деньги на бессмысленные покупки тоже пока не стоит, но и ставить себя в жесткие рамки не желательно.

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