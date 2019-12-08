Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 9 по 15 декабря

На этой неделе звезды и планеты помогут вам понять, чего вы на самом деле хотите от жизни. Их энергетика созидательна, поэтому во многих сферах жизни большинству людей улыбнется удача.
Это будет прекрасное время для духовных поисков, работы и любовных приключений.
Овен
Овнам стоит заняться новыми начинаниями, поиском новых увлечений. Можно посвятить это время завершению важных дел на работе и в бизнесе. Также звезды улучшат память Овнов, поэтому можно преуспеть в обучении, в получении знаний и новых навыков. Всем, кто сейчас занят поисками работы, повезет продвинуться в этой сфере. В дополнение стоит использовать действия, которые приведут к счастью.
Всю неделю Овны смогут ощущать позитивные потоки энергии, исходящие от звезд и планет. Им улыбнется удача и в любви, в семейных делах. На выходных лучше заняться домашними делами, покупками. Это прекрасное время для развлечений и времяпрепровождения с семьей и друзьями. Одиночество — не лучший способ избавиться от проблем и тревожных мыслей.
Телец
В начале недели лучше не тратить много денег: покупки следует отложить как минимум до пятницы. Так можно будет избежать материальных потерь. В понедельник и вторник возможны небольшие трудности в общении со старшим поколением, поэтому важно предотвращать ссоры. Еще звезды предупреждают о том, что в первой половине недели стоит избегать излишеств. Отдыхать и работать желательно в меру.
Близнецы
Особую роль в становлении удачи Близнецов будет играть положительная энергетика. Именно она поможет им зарядиться удачей даже в такие неблагоприятные дни, как понедельник. Если начать неделю правильно, на позитивной ноте, то вся она пройдет в том же духе. Это хорошо скажется на продуктивности Близнецов и на их успехе в любви.
Звезды советуют не проявлять жадности по отношению к близким людям. Очень хорошо на отношениях скажутся подарки, а также готовность протянуть руку помощи в трудный момент. В отношениях, которые переживают сложный этап, помогут сила воли, стремление к взаимопониманию. Одиноким Близнецам понадобится чуть больше смелости и уверенности в себе, чтобы получить внимание понравившегося человека.
Рак
Идти на подвиги ради близких и второй половинки — это нормально, но делать что-то грандиозное ради незнакомых людей или коллег по работе не стоит. Нужно правильно расставить приоритеты и не забывать про собственные интересы и дела. На выходных полезно будет больше двигаться, заниматься физическими упражнениями.
Лев
Для Львов звезды и планеты будут излучать большое количество позитивной энергии. Тем не менее возможны стрессы на работе в начале недели, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru советуют воспользоваться дыхательными техниками для избавления от негатива. Они помогут Львам избавиться от импульсивности и настроиться на плодотворное сотрудничество.
Желание бороться за место под солнцем не должно сопровождаться беспринципностью и грубостью. Львы должны показать окружающим, что им можно доверять, на них можно положиться. Звезды не советуют быть упрямыми и эгоистичными в отношении людей, которые ждут противоположной схемы поведения.
Дева
Эта неделя — то самое время, когда можно успешно сочетать работу и семью, а также успевать следить за здоровьем и порядком в доме. В отношениях с окружающими лучше уповать на честность и порядочность, избегать общения со злыми знаками Зодиака. Такая модель поведения поможет найти новых друзей или даже обрести любовь.
В рабочие дни нужно мотивировать себя и окружающих на получение новых знаний и на повышение продуктивности. Девы для многих смогут стать источниками вдохновения и силы, словно счастливый талисман. На выходных стоит больше времени посвятить себе. В субботу и воскресенье нужно больше развлекаться, искать время для личных удовольствий.
Весы
На работе у Весов могут появиться новые проблемы и задачи. Чтобы оставаться продуктивными и справиться со всеми делами, важно наблюдать за своим здоровьем и самочувствием, проявлять физическую активность. Вселенная будет вносить свои коррективы в жизнь Весов, причем делать это максимально понятно и открыто.
Скорпион
Самым негативным качеством для Скорпионов может стать зависть. Представителям этого знака стоит избегать данного чувства, так как оно деструктивно скажется на их мотивации и может привести к началу черной полосы. Если кажется, что она уже началась, то мощный заговор от проблем и неудач поможет избавиться от череды неурядиц.
В случае, если нагрянет нежданный успех, стоит сохранить скромность. Это позволит не навлечь на себя негатив со стороны недоброжелателей и врагов. Еще звезды советуют быть самостоятельными в плане принятия решений, но при необходимости обращаться за советом к близким людям.
Стрелец
У Стрельцов наступает время, когда стоит остерегаться предательств со стороны окружающих людей. Нужно защититься от чужой негативной энергии, если хочется остаться на плаву и продолжить путь к мечте в сфере работы и в любви. Стрельцам стоит показать окружающим свои главные плюсы и сильные стороны характера. Даже на выходных не нужно расслабляться, потому что одиноким представителям этого знака удастся покорить чье-то сердце.
Верным признаком того, что Стрельцы движутся в правильном направлении, станет хорошее настроение. Главное сейчас — не спешить и обращать внимание на детали. Данная неделя в целом будет продуктивной, ведь звезды на стороне этих людей.
Козерог
Повышенная физическая активность сделает людей этого знака более счастливыми. Прогулки на свежем воздухе помогут поднять настроение. На выходных можно пригласить в гости близких друзей или провести эти дни в окружении семьи. Можно вместе заняться домашними делами, уборкой, сходить по магазинам, обновить гардероб, начать готовиться к новогодним праздникам.
Водолей
Смена обстановки поможет Водолеям набраться сил и уверенности для новых свершений, для покорения новых высот. Эта неделя прекрасно подходит для командной работы. Нужно быть в постоянном контакте с коллегами, набираться опыта, общаться. Важно проверять сказанное на достоверность, потому что кто-нибудь из врагов может притвориться другом.
Середина и конец недели идеально подойдут для духовных практики и поисков. Медитация для снятия стресса, тревоги и усталости поможет избавиться от ненужных переживаний. Также необходимо больше времени проводить на улице, заниматься физическими упражнениями. Поднять настроение помогут покупки.
Рыбы
На этой неделе звезды и планеты советуют уделить больше внимания близким и друзьям. Кто-то будет нуждаться в помощи по работе, кому-то потребуется эмоциональная поддержка. Нужно помочь делом или советом. Можно сделать близким приятный сюрприз либо купить подарки к Новому году. Если не везет с деньгами и работой, то можно воспользоваться эффективными способами избавления от финансовых проблем.
Это идеальное время для оформления документов, для работы в команде, для завершения важных дел. Планеты сделают Рыб более внимательными и продуктивными. Чтобы исключить вероятность ошибок, желательно проверять всё как минимум дважды.