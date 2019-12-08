Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 9 по 15 декабря

Лев

Для Львов звезды и планеты будут излучать большое количество позитивной энергии. Тем не менее возможны стрессы на работе в начале недели, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru советуют воспользоваться дыхательными техниками для избавления от негатива. Они помогут Львам избавиться от импульсивности и настроиться на плодотворное сотрудничество.

Желание бороться за место под солнцем не должно сопровождаться беспринципностью и грубостью. Львы должны показать окружающим, что им можно доверять, на них можно положиться. Звезды не советуют быть упрямыми и эгоистичными в отношении людей, которые ждут противоположной схемы поведения.

Дева

Эта неделя — то самое время, когда можно успешно сочетать работу и семью, а также успевать следить за здоровьем и порядком в доме. В отношениях с окружающими лучше уповать на честность и порядочность, избегать общения со злыми знаками Зодиака. Такая модель поведения поможет найти новых друзей или даже обрести любовь.

В рабочие дни нужно мотивировать себя и окружающих на получение новых знаний и на повышение продуктивности. Девы для многих смогут стать источниками вдохновения и силы, словно счастливый талисман. На выходных стоит больше времени посвятить себе. В субботу и воскресенье нужно больше развлекаться, искать время для личных удовольствий.

Весы

У Весов на этой неделе появится возможность преуспеть в сфере любви. Это касается не только тех, кто пока в поисках второй половинки, но и тех, кто уже нашел ее. Представителям этого Знака перед началом отношений стоит проверять любовную совместимость , потому что она может стать определяющим фактором счастья в том или ином союзе.

На работе у Весов могут появиться новые проблемы и задачи. Чтобы оставаться продуктивными и справиться со всеми делами, важно наблюдать за своим здоровьем и самочувствием, проявлять физическую активность. Вселенная будет вносить свои коррективы в жизнь Весов, причем делать это максимально понятно и открыто.

Скорпион

Самым негативным качеством для Скорпионов может стать зависть. Представителям этого знака стоит избегать данного чувства, так как оно деструктивно скажется на их мотивации и может привести к началу черной полосы. Если кажется, что она уже началась, то мощный заговор от проблем и неудач поможет избавиться от череды неурядиц.

В случае, если нагрянет нежданный успех, стоит сохранить скромность. Это позволит не навлечь на себя негатив со стороны недоброжелателей и врагов. Еще звезды советуют быть самостоятельными в плане принятия решений, но при необходимости обращаться за советом к близким людям.

Стрелец