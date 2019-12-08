Никогда не сочетайте эти продукты: врач назвал четыре худшие пары

Россиский врач-эндокринолог-диетолог Екатерина Иванникова называет 4 самые неудачные пары, которых лучше избегать.

Какао+молоко

Казалось, какао с молоком — это классический рецепт, знакомый нам с детства. Но оказалось, что какао лучше варить на воде. Дело в том, что в какао-порошке содержится большое количество щавелевой кислоты, которая мешает кальцию усваивается. А значит польза от молока снижается.

Белый хлеб+варенье

Такое сочетание обычно едет за завтрак — макая хлеб в вазочку с вареньем или просто делая из этой парочки бутерброд. Но сочетание это неудачное, поскольку белых хлеб — это простые, легкоусвояемые углеводы, варенье — сахар. Поэтому сочетание белого хлеба с вареньем приводит к резкому скачку уровня сахара в крови.

Отруби +молоко

В отрубях содержится фетиноая кислота. Она связывается с рядом минералов, которые присутствует в молоке, образуя нерастворимое соединение. В результате как из отрубей, так и из молока мы недополучаем питательных веществ.

Курица+печень