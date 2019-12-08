Никогда не сочетайте эти продукты: врач назвал четыре худшие пары

Бывает так, что продукты при совместном употреблении усиливают действие друг друга, а есть и такие, которые нейтрализуют полезные свойства, значительно снижая питательную ценность.
Россиский врач-эндокринолог-диетолог Екатерина Иванникова называет 4 самые неудачные пары, которых лучше избегать.
Какао+молоко
Казалось, какао с молоком — это классический рецепт, знакомый нам с детства. Но оказалось, что какао лучше варить на воде. Дело в том, что в какао-порошке содержится большое количество щавелевой кислоты, которая мешает кальцию усваивается. А значит польза от молока снижается.
Белый хлеб+варенье
Такое сочетание обычно едет за завтрак — макая хлеб в вазочку с вареньем или просто делая из этой парочки бутерброд. Но сочетание это неудачное, поскольку белых хлеб — это простые, легкоусвояемые углеводы, варенье — сахар. Поэтому сочетание белого хлеба с вареньем приводит к резкому скачку уровня сахара в крови.
Отруби +молоко
В отрубях содержится фетиноая кислота. Она связывается с рядом минералов, которые присутствует в молоке, образуя нерастворимое соединение. В результате как из отрубей, так и из молока мы недополучаем питательных веществ.
Курица+печень
Их стоит избегать в одном приеме пище. Например салат с курицей и печень в качестве второго блюда. В курице много цинка, в печени — витамина В9. Они мешают усваиваются друг другу. К тому, затрудняют процесс переваривания.