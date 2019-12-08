Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря

Эксперты утверждают, что на текущей неделе будет идеальное время для духовных поисков, для расстановки приоритетов и поиска мотивации.
Овен
Настроить себя на исполнение всех желаний поможет сила самовнушения, ведь Овны являются достаточно оптимистичными людьми. Им стоит поделиться своим оптимизмом и с другими, чтобы найти новых друзей или даже вторую половинку. Всем, кто уже находится в отношениях, желательно не нарушать границ личной зоны комфорта, дав любимому человеку больше свободы. Это убережет семью или пару от скандалов.
Овнов могут ожидать тяжелые и напряженные дни в работе, особенно понедельник. С 10 по 12 декабря этим людям улыбнется удача, потому что звезды будут очень активными и созидательными в эти три дня. Астрологи рекомендуют рассчитывать только на самих себя, потому что коллеги могут подвести в самый важный момент.
Телец
Отдыхать Тельцам лучше в уединении и в полном спокойствии. Шумные компании на этой неделе не помогут представителям этого знака как следует очистить свое сознание от мыслей о работе, о нерешенных проблемах. Лучше остаться дома, послушать любимую музыку, посмотреть кино, почитать книгу, сделать уборку или купить что-нибудь через интернет.
Близнецы
Пришло время подумать о будущем. Сейчас важен именно завтрашний день, а не то, что происходит сейчас. Можно планировать отпуск, отдых на выходных, составлять чек-листы на новогоднюю ночь. Планеты и звезды на этой неделе станут деструктивными, поэтому любые дела могут срываться. Полезными станут три способа быстрого привлечения удачи.
Близнецов ждут и финансовые вопросы. Лучше пока не тратить деньги необдуманно. На выходных необходимо сделать генеральную уборку — это будет отличное начало в подготовке к новогодним праздникам и к окончанию года. Поднять настроение на буднях помогут гости. Можно устроить приятную встречу друзей, чтобы обсудить дела и пообщаться.
Рак
Раки на этой неделе получат шанс открыть в себе новые способности и найти новые увлечения, которые в будущем станут для них крайне важными. Сила позитивного мышления творит чудеса в такие периоды, поэтому нельзя отказываться от оптимизма, который порождает веру в себя.
Лев
У Львов могут происходить постоянные перепады настроения. Простые ежедневные упражнения помогут представителям этого знака почувствовать себя счастливыми. Настало идеальное время, чтобы позаботиться о своем здоровье. Тут на помощь придут свежий воздух, приятное времяпрепровождение с любимыми, постоянная физическая активность.
В конце недели по кошельку Львов могут ударить непредвиденные трудности. Возможно, что-то сломается из техники, или появятся иные проблемы. На работе этим людям желательно не избегать дел, потому что этот период станет идеальным для проведения собраний, встреч, для решения важных вопросов любого масштаба.
Дева
У Дев начинается неделя общения, новых знакомств и важных событий. Некоторые из них окажутся кармическими, то есть помогут очистить карму и изменить судьбу. Это значит, что даже через трудности Девы смогут избавиться от эмоциональных проблем, тяжелого груза переживаний. Эта неделя будет очень важной, поэтому на буднях желательно посвящать себя полностью работе, а на выходных — домашним делам.
Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют Девам провести ревизию, выбросив ненужный хлам. Представители этого знака часто очень тяжело избавляются от ненужных вещей, но пора пересилить себя. Подобные практики помогают избавляться от страхов, негатива, проблем. Лучше заранее продумать свои планы на вечер пятницы и на субботу.
Весы
Астрологи советуют не упускать деталей, не терять контроль над ситуацией. Подобный совет окажется полезным даже в любовной сфере, которая для многих Весов станет основной сферой жизни. Самый сильный заговор на любовь поможет избежать неурядиц в отношениях, а одиноким представителям знака поможет найти вторую половинку.
Скорпион
На этой неделе Скорпионы станут чуть более нервными и конфликтными. Заговоры от ссор и скандалов помогут им сохранить нормальные отношения с семьей, друзьями и коллегами. Что касается финансовой сферы и работы, то добиться ожидаемых результатов с первой попытки не получится. Нужно сохранять терпение и просто продолжать движение вперед. Возможно, понадобится толика хитрости.
Влияние космоса на Скорпионов будет сильным и постоянным, поэтому резких перепадов настроения и удачи не ожидается. Бороться с ленью и прокрастинацией станет гораздо проще. Самое главное сейчас — не отклоняться от нормального и привычного распорядка дня, сделав ставку на постоянство и стремление к плодотворному сотрудничеству.
Стрелец
У Стрельцов возможны перебои с удачей. Планеты и звезды будут часто менять настроение, что неминуемо скажется на фортуне, на успехах в любви и в делах. Три магических способа помогут представителям этого знака избавиться от невезения. Начало недели грозит Стрельцам конфликтами. Чтобы их избежать, нужно проще относиться к критике и уметь слушать окружающих.
Сейчас не самое лучшее время для смены обстановки, для поездок и рискованных мероприятий. В конце недели лучше посвятить время не себе, не друзьям, а второй половинке и родным. Даже если будни будут не очень удачными и не продуктивными, на выходных можно будет насладиться позитивной энергией близких людей.
Козерог
На работе не стоит игнорировать просьбы коллег о помощи. Поддержка Козерогов может быть определяющей для многих. Что до личных дел на работе и в бизнесе, то их обязательно стоит доводить до конца. Может быть много фатальных и необратимых событий на неделе, которые никак не предотвратить. К ним стоит относиться спокойно и без паники.
Водолей
Водолеев астрологи считают лидерами среди представителей самых искренних знаков Зодиака. Этим людям стоит проявлять честность по отношению ко всем без исключения. Если приукрашивать факты и говорить неправду, можно спровоцировать рост недоверия и прохлады в любовных отношениях, в рабочем коллективе.
Любые проблемы нужно решать предельно спокойным образом, не переходя на повышение голоса. Энергетические запасы Водолеев богаты, поэтому им будет проще сохранять терпение и помогать всем желающим. Что еще получится у Водолеев? Зарабатывать деньги, заниматься переговорами и идти на компромиссы. В целом неделя будет очень удачной для этих людей.
Рыбы
У Рыб ожидается большой энергетический подъем. Им стоит воспользоваться техниками исполнения желаний, чтобы оптимизировать свой труд и быстрее добиться целей, решить проблемы. Очень полезными окажутся поездки, смена обстановки, настроения, новые знакомства, романтика. Стоит активизироваться и в деловой сфере — можно искать новую работу, собирать данные или ставить свои условия.
Разумеется, не стоит забывать и про домашние дела. Можно потратить немного финансовых накоплений на подарки к новому году, уделить время семье. Нужно стремиться к сближению с родственниками, заниматься делами по дому. Распределить дела будет несложно, потому что звезды усилят организаторские качества Рыб. Принимать важные решения тоже будет гораздо проще.