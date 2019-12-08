Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря

В конце недели по кошельку Львов могут ударить непредвиденные трудности. Возможно, что-то сломается из техники, или появятся иные проблемы. На работе этим людям желательно не избегать дел, потому что этот период станет идеальным для проведения собраний, встреч, для решения важных вопросов любого масштаба.

Дева

У Дев начинается неделя общения, новых знакомств и важных событий. Некоторые из них окажутся кармическими, то есть помогут очистить карму и изменить судьбу. Это значит, что даже через трудности Девы смогут избавиться от эмоциональных проблем, тяжелого груза переживаний. Эта неделя будет очень важной, поэтому на буднях желательно посвящать себя полностью работе, а на выходных — домашним делам.

Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют Девам провести ревизию, выбросив ненужный хлам. Представители этого знака часто очень тяжело избавляются от ненужных вещей, но пора пересилить себя. Подобные практики помогают избавляться от страхов, негатива, проблем. Лучше заранее продумать свои планы на вечер пятницы и на субботу.

Весы

У Весов накопилось много эмоциональных проблем, а расположение звезд и планет говорит о том, что пора от всего этого избавиться. Начать стоит с физического мусора и ненужных вещей. В правильной обстановке повысится настроение и придет уверенность в себе. Конечно, будут мелочи, выбивающие из колеи, но им не сломить дух представителей этого знака.

Астрологи советуют не упускать деталей, не терять контроль над ситуацией. Подобный совет окажется полезным даже в любовной сфере, которая для многих Весов станет основной сферой жизни. Самый сильный заговор на любовь поможет избежать неурядиц в отношениях, а одиноким представителям знака поможет найти вторую половинку.

Скорпион

На этой неделе Скорпионы станут чуть более нервными и конфликтными. Заговоры от ссор и скандалов помогут им сохранить нормальные отношения с семьей, друзьями и коллегами. Что касается финансовой сферы и работы, то добиться ожидаемых результатов с первой попытки не получится. Нужно сохранять терпение и просто продолжать движение вперед. Возможно, понадобится толика хитрости.

Влияние космоса на Скорпионов будет сильным и постоянным, поэтому резких перепадов настроения и удачи не ожидается. Бороться с ленью и прокрастинацией станет гораздо проще. Самое главное сейчас — не отклоняться от нормального и привычного распорядка дня, сделав ставку на постоянство и стремление к плодотворному сотрудничеству.

Стрелец

У Стрельцов возможны перебои с удачей. Планеты и звезды будут часто менять настроение, что неминуемо скажется на фортуне, на успехах в любви и в делах. Три магических способа помогут представителям этого знака избавиться от невезения. Начало недели грозит Стрельцам конфликтами. Чтобы их избежать, нужно проще относиться к критике и уметь слушать окружающих.