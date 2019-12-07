Фото: у Светланы Лободы шесть пальцев на ноге?

Украинская поп-звезда Светлана Лобода опубликовала в своем Instagram пост, посвященный выходу новой песни. Однако на фотографии видно, что у певицы 6 пальцев на ноге. Это сразу заметили поклонники поп-дивы, пишет Ридус.
«А вы что, не знали, что у Светы есть один нюанс? Это шесть пальцев», — подшучивают над Лободой поклонники.
На снимке Лобода держит руками свою правую ногу и собирается облизать ее языком. Черные открытые босоножки на шпильке дают прекрасный обзор на шесть пальцев на ноге. «А почему шесть пальцев на ноге?», «Шесть пальцев на ноге — это так надо было?» — наперебой спрашивают друг друга фанаты творчества певицы.
Некоторые пользователи отмечают, что, вероятнее всего, это просто не совсем удачный ракурс. И то, что кажется мизинцем (тем самым шестым пальцем), на самом деле, является продолжением ступни.