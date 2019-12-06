Галерея: на детском фестивале в Tondiraba Винни Пух скачет на сцене под песни про наркотики и секс

Стоит ли говорить о НКО Родители Эстонии, которые в очередной раз на входе в ледовый холл провели пикет против мата, разврата и пропаганды секса и наркотиков в песнях артистов, особенно приезжих. Родители, пришедшие к ледовому холлу с плакатами Элджея, мягко говоря, вообще не рады российским гастролерам в Эстонии. По их словам, именно они развращают молодежь и пропагандируют чуждые нашему обществу ценности.

Ледовый холл Tondiraba, пикет перед начало фестиваля Mj Young Fest ФОТО: Konstantin Sednev

В этот раз публику стали пропускать в Tondiraba на 50 минут позже заявленного везде на афишах времени. Дети и их родители отважно ждали встречи с кумирами на улице под проливным дождем. В этот раз все те, кто младше 12 лет, попасть на фестиваль смогли лишь при сопровождении родителей или других совершеннолетних родственников, но многие и более старшие дети пришли на концерт с родителями. Несовершеннолетних без сопровождающих гораздо меньше, чем в прошлый раз.

В этот раз на входе публику проверяли более внимательно. Пронести с собой алкоголь невозможно. Продажа спиртных напитков на месте тоже ограничена. Напитки для взрослых продают только в кафе, которое работает постоянно в ледовом холле Tondiraba.

Больше всего жалоб в этот раз связано с тем, что список артистов изначально был совершенно другой, а к дню фестиваля он сократился до такого минимума, что поклонникам русской музыки там делать просто нечего. Как ни странно, и эстонцы, и русские больше всего ждали Тиму Белорусских, который сегодня заявил, что из-за проблем с организаторами в Таллинн на фестиваль не приедет. Сами организаторы и в переписке с порталом Limon.ee, и со сцены заявили, что артист приедет потом с отдельным концертом и билеты фестиваля будут туда действительны. А сейчас выступление отменилось из-за невозможности договориться с артистом сразу же по нескольким пунктам райдера. В итоге из приезжих гостей на сцену выйдет только Rasa, а люди ждали еще помимо Белорусских хотя бы Зомба. В итоге концертная программа на 90 процентов сегодня заполняется местными звездами, которые, к удивлению, смогли раскачать зал и заставить поклонников визжать от восторга.

Mj Young Fest 2019 ФОТО: Konstantin Sednev

Десятки людей приехали сюда ради nublu и его-таки увидят. Также дикий восторг публики вызвал скачущий по сцене и орущий в микрофон эстонский рэпер AG, коллектив raha pesu karud в костюмах мультяшных героев скакал по сцене под музыку, в текстах песен звучали слова «секс» и «наркотики».