Сергей Лазарев рассказал о том, хочет ли он жениться

Певец Сергей Лазарев опубликовал фотографию с премии «Виктория» на своей странице в Instagram. На ней он появился в качестве номинанта и академика. Также на премии артист сделал громкое заявление по поводу личной жизни: на вопрос о женитьбе музыкант ответил, что не собирается этого делать.

Нет. В этом направлении я не работаю,

— признался певец.

Мужчина добавил, что каждый сам выбирает свой жизненный путь. Сергей наслаждается воспитанием двоих детей — сына Никиты и дочери Анны и считает, что он абсолютно счастливый человек. Ему нравится одному растить своих детей, о личности биологической матери он не распространяется. Однако трудности все же возникают: музыкант рассказал, что считает самым сложным в отцовстве.

Правильно распределить внимание между двумя детьми, чтобы им обоим хватало моей любви, и чтобы никто не ревновал,

— пояснил он.