Леди Гага призналась, что собирается завести детей: «Буду творить сумасшедшие вещи»

Леди Гага поделилась своими мыслями на YouTube канале NikkieTutorials. Никки использовала для макияжа косметику их линейки самой Гаги. В процессе преображения девушки решили обсудить, какие сюрпризы в ближайшие 10 лет ожидают поклонников звезды. Оказалось, что Леди Гага думает не только о развитии своей карьеры, но и о детях.

Больше разной музыки, ведь я не собираюсь уходить в ближайшее время. Я хочу сниматься в большем количестве фильмов, я хочу иметь детей, и я хочу развивать бренд Haus Laboratories,

— призналась она.

По словам певицы, она буквально живет вдохновением. Если оно к ней приходит, то Гага старается сделать все и сразу. Фанаты могут не переживать, ведь их кумир в ближайшее время явно не пропадет с радаров.

ФОТО: Presley Ann/AFP

В течение ближайших 10 лет я буду творить сумасшедшие вещи. Пока я точно не могу сказать, какими они будут, и именно поэтому они будут по-настоящему безумными,

— добавила она.

ФОТО: ANDREW KELLY/Reuters