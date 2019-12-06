Леди Гага призналась, что собирается завести детей: «Буду творить сумасшедшие вещи»

Кажется, поклонники должны знать, чего ждать от Леди Гаги, но певица всегда умела удивлять. В одном из недавних интервью она рассказала, каким видит свое будущее в ближайшие 10 лет, и планы у звезды действительно грандиозные, передает popcornnews.
Леди Гага поделилась своими мыслями на YouTube канале NikkieTutorials. Никки использовала для макияжа косметику их линейки самой Гаги. В процессе преображения девушки решили обсудить, какие сюрпризы в ближайшие 10 лет ожидают поклонников звезды. Оказалось, что Леди Гага думает не только о развитии своей карьеры, но и о детях.
Больше разной музыки, ведь я не собираюсь уходить в ближайшее время. Я хочу сниматься в большем количестве фильмов, я хочу иметь детей, и я хочу развивать бренд Haus Laboratories,
— призналась она.
По словам певицы, она буквально живет вдохновением. Если оно к ней приходит, то Гага старается сделать все и сразу. Фанаты могут не переживать, ведь их кумир в ближайшее время явно не пропадет с радаров.
В течение ближайших 10 лет я буду творить сумасшедшие вещи. Пока я точно не могу сказать, какими они будут, и именно поэтому они будут по-настоящему безумными,
— добавила она.
Певица не стала вдаваться в подробности и рассказывать о том, каким она видит свое материнство, ведь сейчас Леди Гага сосредоточена на работе над другим детищем — брендом косметики Haus Laboratories.