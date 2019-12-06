Сергей Лазарев сделал важное заявление о поездке на «Евровидение» в третий раз

Я еще могу удивить, мне есть что показать. У меня много качеств, в том числе и музыкальных, которые я, может быть, на конкурсах в 2016 и 2019 годах не продемонстрировал, – улыбнулся Сергей. – Не исключаю возможности поехать на "Евровидение" еще раз, но заявляю со всей ответственностью: это точно случится не 2020 году.