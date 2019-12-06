Выспаться за 15 минут: военный раскрыл секрет идеального сна

Анонимный военный в интервью LIFE рассказал, как можно уснуть за две минуты, а выспаться за 15. По его словам, ключевую роль играет не время, а техника дыхания и умение расслабить тело. Однако бодрости хватит часа на четыре, поэтому такой отдых не заменит полноценный сон. Боец добавил, что эта методика основана на учении американского психолога Бада Уинтера.