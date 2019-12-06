Врач рассказала, от чего лучше отказаться на новогоднем столе

В новогоднюю ночь лучше не есть колбасу и салаты с майонезом. Об этом заявила заслуженный врач РФ, депутат Московской городской думы Ольга Шарапова.

По поводу продуктов, от которых стоит отказаться в новогоднюю ночь. Первое — это салаты, заправленные майонезом, они содержат большое количество калорий, такие салаты быстро портятся,

— передаёт агентство Москва ее слова.

Также врач посоветовала заменить колбасу на самостоятельно приготовленные блюда, например, запечь курицу, индейку с солью и специями, не используя жирные добавки.

На десерт вместо высококалорийных пирожных Шарапова рекомендует есть фрукты. Но лучше не пробовать в новогоднюю ночь экзотические, так как они могут вызвать негативную реакцию, и из-за употребления других продуктов трудно будет выявить аллерген.